Giá Bitcoin hôm nay 17.7.2026: Bitcoin lao dốc khi chứng khoán Mỹ bị bán tháo

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 1,7% so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 30 ngày 17.7, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 63.719 USD. Trước đó, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục rung lắc mạnh quanh vùng giá 64.500 USD và 63.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 1,57% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.190 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 2,79% xuống còn 1.861 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 1,31%, 2,33% và 2,58%.

Tiền số và chứng khoán cùng giảm giá

Đà giảm giá của thị trường tiền mã hóa diễn ra sau những tín hiệu tích cực liên quan đến lạm phát của Mỹ mới được công bố. Ban đầu, cả thị trường chứng khoán và tiền số đều tăng giá nhưng hôm 16.7, cổ phiếu công nghệ quay đầu giảm giá sâu. Cổ phiếu Micron Technologies đã mất 15% giá trị trong phiên giao dịch hôm qua. Tính từ mức cao kỷ lục ngày 22.6, cổ phiếu Micron đã giảm hơn 30%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

The Kobeissi Letter cho biết các nhà đầu tư cổ phiếu công nghệ đang chốt lời. Ước tính khoảng 200 triệu USD giá trị cổ phiếu Tesla và Apple được bán trong hai tuần qua. Trong khi đó, tổng doanh thu bán lẻ của từng cổ phiếu riêng lẻ đã tăng lên mức kỷ lục 370 tỉ USD. Các nhà đầu tư cá nhân đang chốt lời sau đợt tăng giá lịch sử của các công ty công nghệ.

Tâm lý tương tự cũng diễn ra trên thị trường tiền mã hóa. Theo CoinDesk, đang có hai nhóm nhà đầu tư bán tháo Bitcoin khiến đà tăng giá bị cản lại. Đầu tiên là những người nắm giữ Bitcoin trong dài hạn (ít nhất 5 tháng). Đây là nhóm nhà đầu tư mua vào gần mức giá cao nhất năm ngoái. Họ đang dần "kiệt quệ" hoặc tranh thủ đà phục hồi để cắt lỗ. Điều này cho thấy người dùng thiếu lạc quan vào đà tăng giá bền vững của Bitcoin trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, những người nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn cũng chung suy nghĩ. Hiện tại, nhóm này đang chốt lời khoảng 4 triệu USD mỗi ngày trong các làn sóng bán tháo. Hoạt động chốt lời sớm tương tự hồi tháng 5, khi giá Bitcoin tăng vọt lên 82.000 USD.

Việc bán tháo đồng thời từ cả hai phía đang tạo ra nguồn cung dư thừa đúng lúc thị trường cố gắng phục hồi. "Khi giá tăng mạnh lên gần 66.000 USD, khối lượng lỗ thực tế của nhóm nắm giữ trong dài hạn tăng vọt. Bán ra khi giá tăng thay vì chờ phục hồi là xu hướng phù hợp khi nhóm nắm giữ Bitcoin dài hạn bị thua lỗ", CoinDesk bình luận.

Các dữ liệu này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Công ty giao dịch và phân tích Rekt Capital cho rằng Bitcoin đang từ chối vùng giá 65.900 USD. "Mùa đông tiền mã hóa" có thể chưa kết thúc cho đến cuối năm nay.