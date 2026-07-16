Giá Bitcoin hôm nay 16.7.2026: BTC vọt lên trên 65.000 USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có cuộc gặp với nhóm nhỏ các nhà lập pháp và nhân viên Nhà Trắng để thảo luận về các vấn đề đạo đức. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tìm cách giải quyết những trở ngại liên quan đến việc thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt về tiền điện tử.

Bitcoin (BTC) và thị trường tiền mã hóa đang phản ứng tích cực trước thông tin này. Trong vòng 24 giờ qua, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới nhiều lần vượt 65.400 USD, trước khi điều chỉnh về quanh vùng giá 64.000 USD.

Quan điểm trái chiều về đợt tăng giá Bitcoin

Một động lực quan trọng khác tác động đến giá Bitcoin là những tin tức tích cực liên quan đến lạm phát. Trong báo cáo mới được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chia sẻ, tốc độ tăng giá đang tương đương hoặc chậm hơn so với các kỳ trước. Kết hợp với các báo cáo lạm phát thấp và bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Fed New York John Williams, nhiều khả năng lãi suất trong tháng 7 sẽ không tăng. Ngoài ra, theo CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 cũng giảm từ 70% xuống còn 48%.

Biểu đồ giá Bitcoin trong vòng 24 giờ qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giá Bitcoin đã được đẩy lên cao nhất trong 3 tuần qua. Nhà giao dịch Daan Crypto Trades viết trên X rằng: "Vùng thanh khoản đang ở trên 65.600 USD, sau đó là 67.200 USD. Nếu vượt ngưỡng này, Bitcoin sẽ hướng đến chu kỳ tăng giá mạnh hơn, hướng đến mục tiêu giá trên 70.000 USD".

Tuy nhiên, công ty tạo lập thị trường Wintermute cảnh báo rằng đợt tăng giá gần đây của Bitcoin đang đối mặt với một rào cản kỹ thuật quan trọng. Họ lưu ý mức 65.000 USD nhiều lần đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, hoạt động chốt lời đã bắt đầu xuất hiện.

Các nhà đầu tư đang theo dõi báo cáo lạm phát, thời điểm đáo hạn quyền chọn cuối quý và những diễn biến trong cuộc chiến Mỹ - Iran.

181 triệu USD đổ vào các quỹ ETF Bitcoin

Trong khi đó, dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã thu hút khoảng 181 triệu USD vào ngày 14.7. Trước đó một ngày, các quỹ này chứng kiến 425 triệu USD bị rút ròng. Các quỹ ETF Ether đã tăng thêm khoảng 58 triệu USD.

Quỹ IBIT của BlackRock đóng góp phần lớn tăng trưởng khi thu hút được 139 triệu USD. Quỹ FBTC của Fidelity đóng góp thêm 21 triệu USD. Không có quỹ Bitcoin nào ghi nhận dòng tiền âm. Liên quan đến Ethereum, quỹ ETHA của BlackRock chiếm toàn bộ lợi nhuận ròng với khoảng 58 triệu USD, các quỹ khác không có thay đổi nhiều về nguồn tiền.

Theo CoinDesk, các quỹ ETF Bitcoin tăng gần 4% trong ngày và các quỹ Ether tăng khoảng 6%, đây là mức tăng mạnh nhất trong một phiên giao dịch trong nhiều tuần qua.

Tổng tài sản của các quỹ ETF Bitcoin đã tăng trở lại, ước đạt 78 tỉ USD, các quỹ ETF Ether đã vượt mốc 10 tỉ USD.

Các nhà phân tích lưu ý dòng tiền đổ vào các quỹ ETF trong tháng 7 đang biến động liên tục, không theo một xu hướng nhất định. Các quỹ ETF Bitcoin đã dao động liên tục giữa dòng vốn vào và ra. Dòng tiền liên tục thay đổi theo diễn biến giá Bitcoin.

Thống kê từ CoinGlass cho thấy vùng giá từ 67.000 USD trở lên đang đóng vai trò quan trọng với các lệnh của "cá voi". Trong khi nhà giao dịch Michael van de Poppe cho rằng Bitcoin đã bảo vệ thành công mức hỗ trợ "quan trọng" 61.000 USD và sẽ còn nhiều động lực tăng giá trong tương lai. "Tôi dự đoán giá sẽ tăng lên 68.000 USD trong trong 1 - 2 tuần tới, sau đó tiếp tục tăng lên 75.000 - 80.000 USD vào tháng 8", Michael van de Poppe viết trên X.