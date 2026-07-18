Giá Bitcoin hôm nay 18.7.2026: Khó khăn đang bủa vây Bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay có nhiều biến động khi giảm từ vùng giá 63.600 USD xuống 62.500 USD, trước khi quay lại vùng giá 63.883 USD lúc 8 giờ 55 ngày 18.7 (giờ Việt Nam). Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng nhẹ 0,23% trong vòng 24 giờ, cán mốc 2.190 tỉ USD.

Theo CoinDesk, căng thẳng địa chính trị và những lo ngại mới về xung đột Mỹ - Trung đang gây áp lực lên các tài sản rủi ro, bao gồm cả Bitcoin. Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm gần 3% xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,5%, cùng mức giảm 0,8% của hợp đồng tương lai Nasdaq.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Áp lực giá Bitcoin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông ngày càng gia tăng. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời chính quyền tỉnh Hormozgan cho biết, các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng 5 cây cầu ở tỉnh Hormozgan. Một cuộc tấn công tên lửa cũng đã nhắm vào tháp kiểm soát hàng hải Chabahar của Iran.

Trong một diễn biến khác, hôm 17.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông khẳng định Bắc Kinh đã thu thập được 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ, gọi đây là mối đe dọa lớn. Đại sứ quán Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này.

Vì sao AI giá rẻ của Trung Quốc có thể đe dọa giá Bitcoin?

Khi Bitcoin và Ethereum cùng giảm giá vào hôm qua, nhiều nhà phân tích cho rằng nguyên nhân có thể đến từ một startup AI ở Bắc Kinh. Hôm 17.7, Moonshot AI của Trung Quốc đã tung ra Kimi K3, mô hình trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, giá rẻ, vượt mặt các AI hàng đầu nước Mỹ như Claude, ChatGPT. Cổ phiếu AI và bán dẫn khắp châu Á đồng loạt giảm giá khi các nhà đầu tư gọi Kimi K3 là "khoảnh khắc DeepSeek", từng khiến Nvidia bị thổi bay 600 tỉ USD chỉ trong một phiên giao dịch.

Điều khiến các nhà phân tích cho rằng cổ phiếu công nghệ và Bitcoin đang bị đe dọa đến từ cách tiếp cận của Moonshot AI. Kimi K3 là phần mềm mã nguồn mở, phiên bản đầy đủ dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi vào ngày 27.7. Bất kỳ ai cũng có thể tải xuống, chạy trên phần cứng cá nhân và không phải trả tiền. Trong khi đó, Anthropic đã phát hành Fable 5 vào tháng trước, OpenAI tung ra GPT-5.6 cách nay một tuần, cả hai đều là mã nguồn kín và có tính phí theo lượt sử dụng.

Theo CoinDesk, áp lực từ Kimi K3 đến từ giao dịch trên thị trường chứ không phải điều gì trên chuỗi khối. Bitcoin đã dành cả tuần này để chịu ảnh hưởng từ ngành công nghiệp bán dẫn. Trong hai năm qua, các công ty khai thác Bitcoin đã định vị lại mình như những chủ sở hữu trung tâm dữ liệu AI. Họ chuyển hướng khai thác tiền mã hóa sang cho thuê các cỗ máy trong dài hạn để đào tạo AI. Các công ty này giả định rằng nhu cầu về điện toán huấn luyện và suy luận sẽ tiếp tục tăng.

Luận điểm đó định giá dựa trên sự khan hiếm. Nhưng sự xuất hiện của Moonshot AI có thể đảo ngược tất cả. Những bên thuê năng lực tính toán của các công ty khai thác Bitcoin có ít lý do hơn để gia hạn hợp đồng. Quá trình chuyển dịch từ thợ đào Bitcoin sang ngành công nghiệp AI của nhiều công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ mất đi điểm tựa. Thị trường có thể chứng kiến một cú sốc giá mới.

Khoảnh khắc DeepSeek 18 tháng trước và phản ứng của thị trường chứng khoán, tiền mã hóa có thể lặp lại với Kimi K3. Điều này khiến tâm lý chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư Bitcoin bị giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đà tăng giá trong ngắn hạn.