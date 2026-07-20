Giá Bitcoin hôm nay 20.7.2026: Giải bài toán Bitcoin thời hậu lượng tử

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 64.711 USD, gần như không thay đổi nhiều so với hôm qua. Trong khi đó, vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 0,11% trong vòng 24 giờ, xuống còn 2.210 tỉ USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang phục hồi nhẹ khi giao dịch quanh mốc 1.868 USD, tăng 0,35% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana đều tăng nhẹ 0,08% đến 1%.

Một trong những sự kiện quan trọng của cộng đồng tiền mã hóa là báo cáo BIP-361 mới được công bố. Báo cáo này liên quan đến sự an toàn của Bitcoin trong thời kỳ hậu lượng tử. Ngày Q là một thời điểm lý thuyết mà tại đó máy tính lượng tử có thể suy ra khóa riêng từ khóa công khai, cho phép kẻ tấn công ký các giao dịch từ bất kỳ địa chỉ nào có khóa công khai đã từng bị lộ.

Sau sự kiện Q-Day, chữ ký sẽ không chứng minh được điều gì vì kẻ tấn công có thể tạo ra nó dễ dàng như chủ sở hữu. Chuỗi khối không thể phân biệt được chúng.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước tượng Satoshi Nakamoto ẢNH: KHƯƠNG NHA

Để giải quyết bài toán này, Jameson Lopp và năm đồng tác giả đề xuất đóng băng các địa chỉ ví có nguy cơ bị tấn công lượng tử, tương đương 1/3 tổng nguồn cung Bitcoin, trong đó có 1,1 triệu BTC được cho là thuộc về Satoshi Nakamoto.

Kế hoạch này cũng hứa hẹn một lộ trình phục hồi bằng cách sử dụng bằng chứng không tiết lộ thông tin. Công nghệ cho phép một người chứng minh với người khác rằng họ biết một sự thật mà không cần tiết lộ sự thật đó (Zero-Knowledge Proof).

Tổ chức nghiên cứu lượng tử Project Eleven cho biết họ đã chế tạo thành công chính xác phương pháp này và làm cho nó đủ nhanh để sử dụng. Bài kiểm tra thực tế trên một chiếc MacBook Air M5 cho thấy việc tạo bằng chứng mất 243 mili giây trên bốn lõi, quá trình xác minh mất 40 mili giây. Toàn bộ quá trình chỉ sử dụng khoảng 2 gigabyte bộ nhớ mà không cần đến GPU. Không có thiết lập đáng tin cậy nào cả.

Thuật toán của Project Eleven chạy trong 910 mili giây chỉ riêng trên CPU. Điều này đồng nghĩa các nhà nghiên cứu vẫn có thể bảo vệ hàng triệu BTC "nằm im" mà không nhất thiết phải vô hiệu hóa chúng. Tuy nhiên, một số người phản bác cho rằng nỗ lực này có thể đi ngược tinh thần ban đầu của Bitcoin khi tạo ra một "chìa khóa" mới và giao chúng cho bất kỳ ai.