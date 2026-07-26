Giá Bitcoin hôm nay 26.7.2026: Kết thúc một tuần thăng trầm

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay được giao dịch quanh mốc 64.301 USD, tăng 0,31% trong vòng 24 giờ. So với 7 ngày trước, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới giảm 0,75%.

Trước đó, vào giữa tuần, Bitcoin (BTC) đã nhiều lần vượt mốc 66.000 USD, tiến sát 67.000 USD nhưng không thành công. Thị trường quay đầu giảm giá mạnh và liên tục điều chỉnh vào những ngày cuối tuần.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày qua, tính đến 7 giờ ngày 26.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những sự kiện ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong tuần

Bitcoin bắt đầu tuần mới với giá 64.800 USD, không biến động quá nhiều so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, đến ngày 21.7, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bất ngờ vụt tăng lên sát 66.000 USD, khiến nhiều người bất ngờ. Bitcoin tăng mạnh dù giá cổ phiếu công nghệ leo dốc và chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục diễn biến bất thường.

Nhiều dự báo cho rằng BTC có thể sớm vượt mốc 67.000 USD, nhưng số khác dự đoán biến động trong tuần này chỉ là xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Đến ngày 23.7, Bitcoin dần suy yếu về vùng giá 65.000 USD.

Trước đó, nhiều người dự báo đạo luật quan trọng sẽ làm thay đổi cả ngành công nghiệp tiền mã hóa - Đạo luật Minh bạch (CLARITY) - sẽ sớm được thông qua. Tuy nhiên, thực tế từ các cuộc tranh luận của quan chức Mỹ cho thấy CLARITY cần nhiều thời gian hơn để xem xét. Từ đây, giá Bitcoin bắt đầu lao dốc.

Đến ngày 24.7, Bitcoin có đợt rung lắc mạnh, có lúc thủng đáy 64.000 USD, trước khi phục hồi. Theo CoinTelegraph, các tài sản rủi ro đang chịu áp lực trong ngày khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại của Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, thị trường kinh tế vĩ mô cũng có nhiều diễn biến tiêu cực. "Dự báo về lạm phát và lãi suất đang tăng mạnh trở lại", trang tin The Kobeissi Letter nhận định. Trước khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) Mỹ quyết định mức lãi suất tiếp theo, các phân tích từ CME Group cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25% ngày càng cao. Việc này gây bất lợi cho thị trường tiền mã hóa.

Ngoài ra, Kobeissi cũng lưu ý lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong 18 tháng, cho thấy dấu hiệu của những căng thẳng kinh tế mới.

Đến ngày 25.7, tâm lý hoài nghi vẫn phủ bóng thị trường. Nhà đầu tư cố gắng giữ mốc kháng cự 64.000 USD cho Bitcoin. Công ty giao dịch Mosaic Asset cho biết lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo. "Những biến động lớn đang diễn ra trên đường cong lợi suất bất chấp báo cáo lạm phát tiêu dùng yếu hơn dự kiến", báo cáo của Mosaic Asset viết.

Một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần là sàn giao dịch tài sản mã hóa 11 năm tuổi BitMEX thông báo ngừng hoạt động từ ngày 23.9.2026. BitMEX không đưa ra lý do chi tiết về việc đóng cửa. Trước đó, công ty có một cuộc chuyển giao lãnh đạo lớn. Người phát ngôn của BitMEX nói với Cointelegraph rằng Giám đốc điều hành Stephan Lutz, Giám đốc tài chính Ina Steiner và Giám đốc tăng trưởng Raphael Polansky đã rời công ty vào tháng trước.

Tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng cũng đang tăng cường xử phạt các vụ án gian lận trên sàn giao dịch tài sản số. Tờ Chosun của Hàn Quốc dẫn nguồn tin cho biết các cơ quan tài chính nước này đã báo cáo và chuyển cho cơ quan điều tra về hơn 40 vụ án liên quan đến giao dịch gian lận trên thị trường tiền số. Trong đó có các cáo buộc về việc thao túng thị trường và giao dịch bất hợp pháp.

Các đối tượng này bị theo dõi và điều tra trong suốt hai năm qua, kể từ khi luật Bảo vệ Người dùng Tài sản số của Hàn Quốc có hiệu lực, từ tháng 7.2024. Lợi nhuận trung bình nhóm này kiếm được lên tới 1,4 tỉ won (gần 1 triệu USD) mỗi vụ án.