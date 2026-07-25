Giá Bitcoin hôm nay 25.7.2026: Nhà đầu tư chống chọi quanh vùng giá 64.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 1,13% so với hôm qua, xuống còn 64.000 USD, tính đến 7 giờ 50 ngày 25.7 (giờ Việt Nam). Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bị thủng đáy, về dưới 63.800 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 0,8% xuống còn 2.190 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, hiện còn 1.857 USD, giảm 0,53% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm 0,48%, 1,27% và 2,34%.

Lý do khiến giá Bitcoin giảm

Theo CoinDesk, căng thẳng địa chính trị và những khó khăn kinh tế vĩ mô đã gây áp lực lên thị trường tiền mã hóa khi tâm lý ưa chuộng các tài sản rủi ro giảm dần.

Công ty giao dịch Mosaic Asset cho biết lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo. "Những biến động lớn đang diễn ra trên đường cong lợi suất bất chấp báo cáo lạm phát tiêu dùng yếu hơn dự kiến", báo cáo của Mosaic Asset viết.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các chuyên gia cho rằng lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm đặc biệt dễ ảnh hưởng đến triển vọng thay đổi lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Những tài sản rủi ro sẽ chịu thiệt hại nếu có thêm các đợt tăng lãi suất.

Dữ liệu mới nhất từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, đồng thời dự báo mức tăng 0,25% vào tháng 9. Những kỳ vọng này đang "gây áp lực giảm giá đối với các chỉ số chứng khoán".

Ai đang cố gắng giữ giá Bitcoin?

Theo nhà phân tích tiền mã hóa Killa, Bitcoin đang lặp lại mô hình giao dịch ngắn hạn quen thuộc. Một nhóm nhà đầu tư đang cố gắng "chống giá Bitcoin giảm", hoạt động trên sàn giao dịch Binance đã đặt nhiều lớp thanh khoản mua dưới giá giao ngay. Nhóm này đang cố gắng không để giá Bitcoin giảm xuống dưới 64.000 USD.

Trong khi đó, dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy nhu cầu về Bitcoin từ những người nắm giữ dài hạn và các tổ chức đang giảm nhanh chóng. Hoạt động đầu cơ trên thị trường tương lai vẫn tích cực nhưng thấp hơn so với trước đây.

Theo các nhà nghiên cứu của CryptoQuant, vùng giá hiện tại của Bitcoin đang được hỗ trợ bởi những nhà giao dịch chứ không phải dòng vốn mới đổ vào thị trường. Loại hỗ trợ này thường dễ đảo chiều hơn so với sự tích lũy dài hạn đã thúc đẩy các xu hướng tăng trước đây, khiến mức giá hiện tại phụ thuộc nhiều hơn vào các vị thế ngắn hạn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi khi Saylor và Strategy đưa ra một bộ chỉ số mới. Strategy đang là công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới. Mỗi động thái của họ đều có thể tác động sâu sắc đến thị trường chung.

"Một cái nhìn tổng quan về bảng cân đối kế toán và cơ cấu vốn Bitcoin của Strategy", Michael Saylor viết trên X sau khi công ty của ông công bố loạt chỉ số mới để đánh giá hiệu suất, hôm 24.7. "Bảng điểm MSTR-BTC đưa dự trữ gộp và ròng, giá trị tài sản trên mỗi cổ phiếu, định giá, thời gian đáo hạn, mức sàn, điểm hòa vốn, ngưỡng, lợi suất và lãi vào báo cáo chung duy nhất", Strategy thông báo.

Trong bối cảnh thị trường Bitcoin vẫn đang chìm trong sắc đỏ và cổ phiếu của Strategy giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm ngoái, không có gì ngạc nhiên khi các chỉ số được điều chỉnh của công ty đã vấp phải sự hoài nghi từ cộng đồng.