Tiền số mang về cho nước Mỹ 34.000 việc làm và 55 tỉ USD

Theo báo cáo do Hiệp hội Tiền điện tử Quốc gia Mỹ (NCA) công bố, ngành công nghiệp tiền số của nước này trực tiếp tạo ra 34.000 việc làm trực tiếp và 232.000 việc làm liên quan. Ước tính trong năm 2025, ngành công nghiệp mới nổi này đóng góp cho GDP Mỹ 55 tỉ USD. Trong đó 31 tỉ USD được chi trả dưới dạng tiền lương.

Theo báo cáo dựa trên số liệu của Cục Thống kê Lao động, việc làm trực tiếp trong lĩnh vực tiền mã hóa cao hơn ngành sản xuất cà phê và trà (28.400 người), ngành sản xuất xi măng (15.300 người) và cao hơn ngành sản xuất thuốc lá (10.600 người).

Thấy gì từ những con số?

Một phát hiện đáng chú ý từ báo cáo chỉ ra rằng phần lớn số việc làm nằm ngoài các công ty tiền mã hóa. NCA cho biết có đến 75.000 việc làm thuộc về các ngành công nghiệp cung ứng và 123.000 việc làm thuộc về chi tiêu hộ gia đình của người lao động. Số còn lại thuộc về các nhóm khác.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Sự phân bổ nghề nghiệp cũng có nhiều thông tin thú vị. Nhóm hỗ trợ văn phòng và hành chính có nhiều nhân sự nhất với 29.260 người, tiếp theo là hoạt động kinh doanh và tài chính với 21.650 người và quản lý với 20.890 người. Vận tải và vận chuyển vật liệu chiếm 18.560 người. Đặc biệt, lĩnh vực phục vụ thực phẩm có đến 16.910 người.

Trong số 34.000 vị trí trực tiếp, phần mềm, blockchain và kỹ thuật dữ liệu là nhóm lớn nhất với 10.100 vị trí. Tiếp theo là tuân thủ quy định, tài chính và vận hành kinh doanh với 5.450 vị trí và các giám đốc điều hành và quản lý với 5.100 vị trí.

Lương cao gấp đôi

Theo báo cáo, mức lương trung bình hằng năm trên các công việc được hỗ trợ là 133.000 USD, cao gấp 2,08 lần so với lương trung bình toàn quốc là 64.000 USD. Con số này bao gồm tất cả 232.000 vị trí được hỗ trợ chứ không chỉ riêng nhân viên trong lĩnh vực tiền số.

The Block dẫn lời Stu Alderoty, Chủ tịch NCA, cho biết ngành công nghiệp tiền mã hóa đã trở thành động lực kinh tế, với "tác động tích cực thực sự đến việc làm, tiền lương và tăng trưởng kinh tế của Mỹ".

Trong khi đó, Oliver Browne, nhà kinh tế trưởng của PPG, người dẫn đầu nghiên cứu này cho biết, mỗi việc làm trực tiếp trong lĩnh vực tiền mã hóa tạo ra khoảng sáu việc làm bổ sung trong toàn bộ nền kinh tế. Ngành công nghiệp này đang đóng góp đáng kể với tiềm năng phát triển khi mức độ ứng dụng tăng lên.