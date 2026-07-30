Giá Bitcoin hôm nay 30.7.2026: Bitcoin biến động mạnh khi Fed giữ nguyên lãi suất

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục biến động mạnh. Vào đầu ngày, Bitcoin (BTC) tăng từ 63.670 USD lên 64.325 USD, sau đó tiếp tục giảm về 63.266 USD. Tính đến 8 giờ 35 ngày 30.7 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 63.797 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 0,3% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.180 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giao dịch quanh mốc 1.911 USD.

Theo các nhà phân tích, giá Bitcoin đã tăng nhẹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Mỹ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75%. Sau đó, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới tiếp tục rung lắc mạnh khi tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư giảm.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước chân dung Chủ tịch Fed ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích của Morgan Stanley cho rằng công nghệ mã hóa tài sản kỹ thuật số (tokenization) có thể giúp đưa tài sản mã hóa đến với nhiều nhà đầu tư hơn. Denny Galindo, chiến lược gia của Morgan Stanley, cho biết các tài sản token hóa đang ngày càng phổ biến và có thể trở thành bước chạm đầu tiên của nhiều nhà đầu tư dựa trên công nghệ blockchain.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều tài sản được mã hóa sẽ tác động nhiều đến thị trường truyền thống khi ai cũng có thể tiếp cận loại tài sản này", Galindo nói.

Ông Galindo cũng cho biết nhiều nhà đầu tư đã dừng phân bổ tài sản vào Bitcoin nhưng lại ngày càng quan tâm đến các sản phẩm liên quan đến quỹ ETF Bitcoin và nhiều sản phẩm tài sản mã hóa khác. Ông lưu ý rằng việc phân bổ dòng tiền của nhà đầu tư phụ thuộc vào việc nhóm này xem Bitcoin là vàng kỹ thuật số, một khoản đầu tư mạo hiểm hay một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chuyên gia của Morgan Stanley nhấn mạnh sự cần thiết của việc giáo dục khi các sản phẩm tài sản kỹ thuật số tiếp tục mở rộng.