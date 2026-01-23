Giá Bitcoin hôm nay 23.1.2026: BTC rung lắc, người chơi đang tháo chạy

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,69%. Tính đến 6 giờ ngày 23.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 89.244 USD. Trước đó Bitcoin liên tục biến động mạnh khi giảm từ 90.000 USD xuống còn 88.632 USD, rồi hồi phục lên mức 89.820 USD. Tuy nhiên, tiền mã hóa lớn nhất thế giới không vượt qua được ngưỡng kháng cự 90.000 USD.

Cú sập của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh kim loại quý như vàng, bạc liên tục lập đỉnh giá mới. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. So với mức giá cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào tháng 10.2025, nhà đầu tư Bitcoin hiện lỗ hơn 30%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 6 giờ ngày 23.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg, nguyên nhân khiến hiệu suất BTC giảm đáng kể là do các nhà đầu tư đang bán tháo để chốt lời. Dữ liệu cho thấy Bitcoin đang mất dần vị thế so với hầu hết tài sản khác trong vòng 14 tháng qua, kể từ sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.2024. Trong cùng thời gian đó, Bitcoin đã giảm 2,6%, còn bạc tăng 205%, vàng tăng 83%, Nasdaq tăng 24% và S&P 500 tăng 17,6%.

Tín hiệu nguy hiểm ảnh hưởng đến giá Bitcoin

Dữ liệu từ blockchain cho thấy một chỉ số đáng báo động khác là lượng Bitcoin khổng lồ đang được đẩy lên các sàn giao dịch tài sản số. Việc đưa BTC lên sàn cho thấy nhà đầu tư đang tìm cách tháo chạy, một đợt bán tháo có thể diễn ra mạnh mẽ khiến giá Bitcoin bị điều chỉnh mạnh.

Theo Cointelegraph, trong hai ngày qua đã có hơn 17.000 BTC được chuyển lên các sàn giao dịch. Nhà nghiên cứu Bitcoin Axel Adler Jr. cho biết dòng tiền đổ vào sàn giao dịch cao bất thường. Con số này quá lớn so với dòng tiền ròng trung bình trong tháng 1 là trong khoảng -2.000 đến +2.000 BTC.

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, trong ngày 21.1, nhà đầu tư đã rút hơn 700 triệu USD từ các quỹ ETF Bitcoin. Đây là dòng tiền chảy ra lớn nhất trong một ngày trong gần hai tháng qua. Sự rút lui này diễn ra ngay cả khi tâm lý thị trường nói chung được cải thiện sau khi Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không áp đặt thuế quan lên châu Âu, viện dẫn tiến triển hướng tới một thỏa thuận khung về Greenland.

Những nhà giao dịch kỳ cựu trong thị trường cho rằng vùng giá 90.000 USD sẽ là mức kháng cự quan trọng Bitcoin phải vượt qua. Đường trung bình động 7 ngày (SMA 7) cho thấy những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn đang lỗ khoảng 3,5%. Đây là nhóm dễ bị tổn thương, có khả năng tháo chạy sớm khi thị trường diễn biến theo hướng tiêu cực.

Trong khi đó, Glassnode dẫn một số chỉ báo cho thấy thị trường vẫn có dấu hiệu cải thiện. Chỉ số CVD (cumulative volume delta - chênh lệch lũy kế giữa khối lượng mua và bán) của các sàn giao dịch cũng đã chuyển sang trạng thái mua. Áp lực bán trên sàn Coinbase cũng dần ổn định.

Một tín hiệu khác tác động tiêu cực đến thị trường tiền mã hóa là việc những công ty đầu ngành trong lĩnh vực tiền điện tử quay lưng với Đạo luật Minh bạch (Clarity Act) của Mỹ. Đây là đạo luật toàn diện nhằm quản lý thị trường trị giá hàng tỉ USD. Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã công khai rút lại sự ủng hộ với đạo luật. Trước đó Coinbase là đơn vị tiên phong ủng hộ dự luật để được Hạ viện thông qua hồi tháng 7. Những thay đổi bất ngờ của các nhà vận động hành lang càng khiến cộng đồng lo ngại hơn về những biến động sắp tới của chính sách vĩ mô.