Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày cuối tuần qua, Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, gọi tắt là PCE tại nước này vào tháng 11.2023 giảm so với tháng trước đó, và đây là lần giảm lần đầu tiên sau hơn 3 năm rưỡi. PCE là thước đo lạm phát Cục Dự trữ Liên bang Fed thường theo dõi. Việc PCE giảm mang lại kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 3.2024.

Giá cả ở Mỹ giảm lần đầu sau 3,5 năm REUTERS

Theo Reuters, so với cùng kỳ năm ngoái, PCE tăng 2,6% trong tháng 11, sau khi tăng 2,9% trong tháng 10.2023. Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, PCE lõi tháng 11.2023 tăng 0,1% so với tháng 10.2023, tương đương với mức tăng của tháng 10. So với cùng kỳ năm ngoái, PCE lõi tăng 3,2% trong tháng 11, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4.2021, sau khi tăng 3,4% trong tháng 10.

Chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn 66% hoạt động kinh tế của Mỹ, tăng 0,2% trong tháng 11. Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, chi tiêu tiêu dùng thực tế tăng 0,3% trong tháng 11, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phần nào lấy lại đà tăng trưởng sau khi có dấu hiệu chững lại vào đầu quý 4.

Ngoài PCE, một loạt số liệu lạc quan gần đây cũng khiến các nhà kinh tế tăng ước tính tăng trưởng GDP trong quý 4 của Mỹ có thể đạt 2,7%