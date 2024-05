Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 7 giảm 143 USD xuống còn 4.021 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 9 giảm đến 148 USD xuống 3.940 USD/tấn và tháng 11 cũng giảm 145 USD lên 3.851 USD/tấn.

Giá cà phê bất ngờ đảo chiều

Điều tương tự cũng được ghi nhận trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 giảm gần 305 USD xuống còn 4.715 USD/tấn. Còn kỳ hạn tháng 9 giảm đến 308 USD còn 4.670 USD/tấn và tháng 12 giảm 307 USD/tấn xuống 4.630 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên tiếp tục ổn định so với tuần trước do đang trong kỳ nghỉ lễ. Tại Đắk Nông và Đắk Lắk đạt 137.000 đồng/kg, Gia Lai 136.500 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 136.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, giá cà phê giảm do yếu tố kỹ thuật của thị trường khi giá đã tăng quá cao và chuẩn bị kết thúc kỳ hạn tháng 5. Bên cạnh đó, thị trường cũng kỳ vọng vào vụ thu hoạch cà phê Brazil sắp đến. Một số vùng trồng cà phê robusta (conillon) đã cho thu hoạch bước đầu và kết quả không như kỳ vọng. Nhiều người dự báo sản lượng có thể ít hơn năm trước.

Thị trường cà phê thế giới, đặc biệt mặt hàng robusta, tiếp tục trạng thái khan hiếm nguồn cung kéo dài. Nhất là tại Việt Nam, tình trạng nắng nóng và khô hạn triền miên khiến cho nguồn cung cà phê niên vụ mới có nguy cơ cao tiếp tục thiếu hụt.

Cập nhật từ Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tại Tây nguyên hiện có đến 139 hồ chứa nhỏ cạn nước. Các hồ chứa hiện chỉ còn 34% so với dung tích thiết kế; thấp hơn 11% so với trung bình nhiều năm và tiếp tục giảm 2% so với tuần trước đó. Dự báo trong tuần này, lượng nước ở các hồ chứa còn lại tiếp tục giảm thêm 3%. Năm nay, tình trạng thiếu nước tương đương với năm 2015.