Việt Nam nghỉ lễ, giá cà phê thế giới tiếp tục tăng

Giá cà phê robusta trên sàn London tối qua chốt phiên, kỳ hạn tháng 7 tăng 13 USD lên 4.164 USD/tấn. Còn kỳ hạn tháng 9 tăng 23 USD lên 4.088 USD/tấn và tháng 11 tăng 25 USD lên 3.996 USD/tấn.

Giá cà phê tiếp tục tăng MINH ĐĂNG

Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn New York tiếp tục tăng mạnh. Kỳ hạn tháng 7 tăng 77 USD lên 5.020 USD/tấn. Còn kỳ hạn tháng 9 và tháng 12 tăng lần lượt 74,8 và 72,6 USD/tấn.

Giá cà phê arabica của Brazil kỳ hạn tháng 7 tăng 102,3 USD/tấn lên 6.280 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 9 tăng 52,8 và tháng 12 tăng 26,4 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên giữ mức ổn định so với tuần trước do đang trong kỳ nghỉ lễ. Tại Đắk Nông và Đắk Lắk đạt 137.000 đồng/kg, Gia Lai 136.500 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 136.000 đồng/kg.

Hiện tại, tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn và thiếu nước tưới vẫn là mối đe dọa với người dân Tây nguyên. Điều này khiến nhiều diện tích trồng cà phê bị chết khô và rụng trái non, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Trong khi đó, vẫn còn khoảng một tháng nữa mới bắt đầu vào mùa mưa ở khu vực này.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 4 đạt gần 81.000 tấn, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch đạt gần 306 triệu USD, tăng mạnh 54,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá cà phê xuất khẩu trung bình trong nửa đầu tháng 4 đạt 3.791 USD/tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến ngày 15.4, xuất khẩu cà phê đạt 666.500 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch đạt hơn 2,23 tỉ USD, tăng 56,4%. Giá cà phê xuất khẩu trung bình đạt 3.351 USD/tấn, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2023.