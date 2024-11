Giá cà phê Brazil bất ngờ tăng mạnh, đạt mức kỷ lục

Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 1.2025 giảm 11 USD còn 4.787 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 mất 10 USD xuống 4.732 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 16 USD về mức 4.678 USD/tấn.



Giá cà phê arabica ở Brazil bất ngờ tăng mạnh ẢNH: MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York tiếp tục tăng, kỳ hạn tháng 12 tăng 49,5 USD đạt mức 6.500 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 47,3 USD lên 6.487 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 25,3 USD lên 6.420 USD/tấn.

Bất ngờ khi giá cà phê tại Brazil lại đồng loạt tăng mạnh, kỳ hạn tháng 12 tăng đến 257,4 USD lên mức 8.180 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 31,9 USD lên 8.160 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng đến 402,6 USD lên 8.020 USD/tấn. Đây đều là những mức giá cao kỷ lục của cà phê arabica Brazil trong khoảng một năm qua.

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết, khối lượng xuất khẩu cà phê nhân của nước này trong tháng 10 đạt 274.000 tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê arabica đạt 222.000 tấn, tăng 7,5% và robusta đạt 52.000 tấn tăng tới 27% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu niên vụ năm nay (tháng 7.2024 - 6.2025), Brazil đã xuất khẩu 934.000 tấn cà phê, tăng tới trên 18% so với niên vụ trước.

Tại Việt Nam, giá cà phê Tây nguyên tăng nhẹ 500 đồng/kg, ở Đắk Nông 113.900 đồng/kg, Đắk Lắk 113.000 đồng/kg, Gia Lai 114.000 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 112.800 đồng/kg. Còn giá cà phê tươi dao động từ 22.500 - 24.000 đồng/kg (4 - 4,5 kg cà phê tươi sẽ cho ra một ký cà phê nhân), mức giá hiện tại giúp người dân thu được lãi tốt.