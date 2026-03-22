Giá cà phê có lấy lại mốc 100.000 đồng/kg?

Sau nhiều tuần giảm, giá cà phê nội địa ấm dần theo đà tăng của thị trường thế giới. Tuần này, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) kỳ hạn giao tháng 5 đã tăng thêm 209 USD, lên 3.664 USD/tấn. Còn arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng thêm tới 540 USD, lên 6.830 USD/tấn.

Giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ khi nguồn cung đang giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhận định về xu hướng thị trường hiện nay, ông Thái Như Hiệp, Phó chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) nói: Vấn đề Trung Đông chỉ phản ánh một phần nào xu thế giá cà phê hiện nay. Nhưng yếu tố lớn chi phối thị trường này vẫn là câu chuyện cung cầu. Hiện nguồn cung khan hiếm do không có nước nào vào vụ thu hoạch. Đợt thu hoạch gần nhất còn hơn 3 tháng nữa mới bắt đầu ở Brazil. Từ nay đến đó nguồn cung của Việt Nam gần như "một mình một chợ" và đóng vai trò quan trọng trên thị trường. Do vậy, xu hướng sắp tới sẽ còn tiếp tục tăng nhưng khó có thể dự báo giá sẽ đạt mốc nào. Hiện các nhà rang xay châu Âu không còn mua tích trữ số lượng lớn như trước mà chủ yếu mua theo nhu cầu sản xuất thực tế. Còn các nhà xuất khẩu của Việt Nam cũng mua theo hợp đồng chứ không dám dự trữ như trước do thị trường những năm qua biến động mạnh. Việc mua cầm chừng vì các nhà nhập khẩu kỳ vọng vào các đợt thu hoạch mới với sản lượng cao ở Brazil và cả Việt Nam.

Một số doanh nghiệp ở TP.HCM cũng dự báo giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ và dao động quanh mốc 100.000 đồng/kg trong giai đoạn từ nay đến cuối tháng 6.2026, trước khi Brazil thu hoạch vụ mới.



Tương tự, các báo cáo mới về thị trường cà phê cho thấy những bất ổn ở Trung Đông khiến chi phí logistics toàn cầu tăng cao, kéo theo nhu cầu dự trữ nguyên liệu sản xuất gia tăng. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cà phê arabica ở Brazil cũng không muốn bán ra lượng cà phê còn lại của vụ thu hoạch 2025- 2026 ở mức giá thấp như hiện tại. Sự giằng co giữa cung và cầu sẽ giữ giá cà phê ở mức khá cao nhưng ít có khả năng xuất hiện một đợt tăng giá mạnh do vụ thu hoạch mới đang đến gần.