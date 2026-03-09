Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá cà phê khởi sắc do nguồn cung từ Brazil giảm

Chí Nhân
Chí Nhân
09/03/2026 14:36 GMT+7

Trong tuần qua, giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế tăng nhẹ sau nhiều tuần giảm sâu, nguyên nhân do nguồn cung từ Brazil sụt giảm và căng thẳng quân sự ở Trung Đông. Nhiều doanh nghiệp dự báo xu hướng trên có thể tiếp tục xuất hiện trong tuần này.

Tuần qua, giá cà phê robusta trên sàn giao dịch London (Anh) kỳ hạn tháng 5 tăng 0,5%, đứng ở mức 3.772 USD/tấn. Bên cạnh đó, giá cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 0,9% và đóng cửa ở mức 6.367 USD/tấn, cũng là mức cao nhất kể từ giữa tháng 2. Giá cà phê tại khu vực Tây nguyên tăng nhẹ khoảng 500 đồng, dao động quanh mức 96.500 đồng/kg.

Giá cà phê phục hồi do nguồn cung từ Brazil giảm - Ảnh 1.

Giá cà phê khởi sắc do nguồn cung từ Brazil giảm

ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Theo một số chuyên gia và doanh nghiệp, giá cà phê thế giới có xu hướng tăng vào cuối tuần qua, nhất là mặt hàng arabica, do số liệu báo cáo xuất khẩu của các quốc gia Nam Mỹ giảm.

Đáng chú ý, theo Bộ Thương mại Brazil, nguồn cung cà phê lớn nhất thế giới, xuất khẩu cà phê trong tháng 2 đạt 150.000 tấn, giảm đến 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, lượng cà phê xuất khẩu của Colombia trong tháng 2 chỉ còn khoảng 52.000 tấn đã giảm hơn 1/3 so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục giảm 2,7% so với tháng 1.2026. Trong 12 tháng qua (từ tháng 3.2025 - 2.2026) tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt 762.000 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu sụt giảm được cho là do thời tiết bất lợi. Đặc biệt, mưa kéo dài làm gián đoạn chu kỳ ra hoa và chín của hạt cà phê, làm giảm sản lượng thu hoạch.

Ngược với xu hướng trên, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 395.000 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và giá trị là 1,9 tỉ USD tăng 6,3%. Tuy nhiên, do xu hướng hạ nhiệt của thị trường thế giới nên giá cà phê xuất khẩu bình quân trong tháng 1 giảm 13,5% và đứng ở mức 4.791 USD/tấn. Châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ chính đặc biệt 3 thị trường dẫn đầu lần lượt là Đức tăng 44,4%, Tây Ban Nha tăng 51% và Ý tăng 17,4%.

Theo một số chuyên gia và doanh nghiệp, châu Âu là thị trường tiêu thụ lớn nhất của cà phê Việt Nam, với tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông hiện nay có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại cà phê của khu vực này. Dù thời gian gần đây, nguồn cung đã được cải thiện nhưng thực tế vẫn còn thấp hơn đáng kể so với nhu cầu của thị trường. Do vậy, trong bối cảnh đó, các nhà rang xay châu Âu nhiều khả năng sẽ tăng mua và tăng dự trữ để ổn định sản xuất. Giá cà phê có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhưng ít có khả năng tăng mạnh như những năm trước.

Giá cà phê lấy lại mốc quan trọng, nông dân yên tâm đón tết

Kết thúc tháng 1.2026, giá cà phê thế giới và Việt Nam đồng loạt lấy lại những cột mốc quan trọng giúp bà con nông dân yên tâm đón tết.

Giá cà phê bất ngờ quay đầu tăng, vì sao?

