Giá cà phê lại tăng vọt theo vàng và chứng khoán thế giới

Ngay từ lúc mở cửa, sàn giao dịch cà phê robusta trên sàn London đã tràn ngập sắc xanh với mức tăng 30 - 40 USD/tấn. Sắc xanh vẫn duy trì trong cả phiên giao dịch, thời điểm tăng thấp nhất cũng 12 USD có lúc vọt lên tới 78 USD. Chốt phiên, giá cà phê kỳ hạn giao tháng 5 tăng 70 USD/tấn, đạt mức 3.385 USD/tấn. Đây là một cột mốc mới của giá cà phê trên sàn London, tăng 4 USD so với kỷ lục cũ ngay đầu tháng này. Trước đó ngày 8.3, thị trường có cú tăng vọt 72 USD và giá cà phê lập mốc kỷ lục 3.381 USD/tấn.

Giá cà phê có cú tăng vọt thứ 2 trong tháng MINH ĐĂNG

Bên cạnh đó, kỳ hạn giao tháng 7 cũng tăng 67 USD đạt 3.288 USD/tấn. Các kỳ hạn giao tháng 9 và 11 cũng tăng 65 - 66 USD/tấn. Khối lượng hàng hóa giao dịch rất lớn.

Điều tương tự cũng được ghi nhận với giá cà phê arabica trên sàn New York. Mức giá tăng cao nhất lên đến 132 USD/tấn. Khi chốt phiên, kỳ hạn giao tháng 5 tăng 72,6 lên 4.098 USD/tấn. Các kỳ hạn giao tháng 7 cũng và 9 cũng tăng khoảng 67 - 70 USD/tấn. Khối lượng hàng hóa giao dịch rất lớn.

Giá cà phê arabica của Brazil cũng tăng mạnh. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng gần 96 USD/tấn lên 5.073 USD/tấn.

Trên các diễn đàn, nhiều người thức canh giá cà phê vô cùng phấn khởi và tin rằng cột mốc 100.000 đồng/kg không còn xa; đồng thời chia sẻ thêm thông tin vui khác là mưa trái mùa xảy ra ở nhiều địa phương thuộc Tây nguyên. Điều này cũng giống như niềm vui nhân đôi vì sau nhiều ngày nắng nóng và khô hạn gay gắt ở nhiều địa phương dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cà phê cho của vụ thu hoạch sắp tới.

Cú tăng vọt của thế giới đẩy giá cà phê Tây nguyên tiếp tục tăng thêm bình quân hơn 1.000 đồng vào sáng sớm nay. Tại Đắk Nông có giá 95.500 đồng/kg, Đắk Lắk 95.400 đồng/kg, Gia Lai 95.000 đồng/kg và Lâm Đồng 94.700 đồng/kg.

Một số người theo dõi thị trường cho biết, phiên tăng vọt của giá cà phê thế giới vừa qua là do xu hướng tăng giá chung của các sàn giao dịch tài chính và hàng hóa thế giới. Cụ thể như chứng khoán Mỹ và vàng đều lập đỉnh. Xu hướng này xuất phát từ việc Fed mới đưa ra dự báo có thể sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm nay.

Tận dụng cơ hội giá cao, các doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu cà phê. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 3 lượng cà phê xuất khẩu đạt 200.000 tấn. Đây là con số xuất khẩu tương đương 1 tháng so với bình thường, so với cùng kỳ năm 2023, lượng xuất khẩu tăng đến 120%. Lũy kế từ đầu năm đến nay, lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 600.000 tấn, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.