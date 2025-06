Giá cà phê lao dốc, Mỹ dự báo tiêu thụ tăng cao kỷ lục

Sáng 26.6, giá cà phê thế giới tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, cà phê robusta trên sàn London (Anh) kỳ hạn tháng 9.2025 giảm thêm 158 USD xuống 3.524 USD/tấn; tương tự, cà phê arabica giảm 150 USD còn 6.710 USD/tấn. Ảnh hưởng thị trường thế giới, giá cà phê các tỉnh Tây nguyên giảm tiếp 4.000 đồng về mức 91.000 đồng/kg.



Giá cà phê lao dốc ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Trong khi giá cà phê liên tục "thủng đáy" thì báo cáo mới về thị trường cà phê toàn cầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố ngày 25.6 thu hút sự quan tâm của nhiều người.

USDA cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 là 10,4 triệu tấn, thấp hơn 300.000 tấn so với công bố vào tháng 12.2024 do các nguồn cung quan trọng là Việt Nam, Brazil sụt giảm.

Tiêu thụ cà phê tăng mạnh trên toàn cầu

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, trong niên vụ 2025 - 2026, sản lượng cà phê toàn cầu đạt 10,7 triệu tấn. Dù sản lượng tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu cũng tăng mạnh và sẽ đạt mức cao kỷ lục trên 10 triệu tấn, tăng khoảng 700.000 tấn so với niên vụ trước. Do đó, lượng hàng tồn kho tiếp tục eo hẹp với 1,4 triệu tấn, chỉ tăng thêm có 150.000 tấn so với niên vụ trước. Nguồn cung cà phê gia tăng chủ yếu đến từ Việt Nam, Ethiopia và Indonesia.

Trong niên vụ 2024 - 2025, do ảnh hưởng của tình trạng khô hạn kéo dài nên sản lượng của Việt Nam giảm đến 66.000 tấn chỉ còn 1,74 triệu tấn. Tuy nhiên, do giá cà phê tăng cao, thời tiết thuận lợi và chi phí vật tư nông nghiệp ổn định nên sản lượng của niên vụ 2025 - 2026 có thể tăng thêm 120.000 tấn, dự báo đạt tới 1,86 triệu tấn.

Dự báo sản lượng cà phê toàn cầu NGUỒN: USDA

Đáng chú ý, Ethiopia dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 54.000 tấn lên mức kỷ lục 696.000 tấn. Đây là tăng trưởng liên tục trong năm thứ 3 nhờ việc thay thế hơn một nửa diện tích canh tác bằng các giống cà phê năng suất cao hơn. Nhờ vậy, Ethiopia sẽ trở thành nguồn cung cà phê lớn thứ 3 thế giới sau Brazil và Việt Nam.

Indonesia thì đã mở rộng diện tích trồng cà phê ở các vùng đất thấp của Nam Sumatra và Java, qua đó giúp sản lượng cà phê của nước này tăng thêm khoảng 33.000 tấn trong niên vụ tới và đạt tổng sản lượng 678.000 tấn, chủ yếu là cà phê robusta.

Còn gã khổng lồ Brazil, trong niên vụ 2024 - 2025, sản lượng cà phê nước này giảm 102.000 tấn xuống 3,88 triệu tấn do hạn hán. Niên vụ 2025 - 2026 lại là bức tranh với 2 gam màu đối lập. Trong đó, cà phê robusta dự kiến tăng thêm 186.000 tấn và đạt mức sản lượng kỷ lục trên 1,4 triệu tấn do lượng mưa tốt thúc đẩy quá trình phát triển của quả tại các tiểu bang sản xuất chính là Espirito Santo và Bahia.

Ngược lại, sản lượng arabica dự kiến sẽ giảm 168.000 tấn xuống còn 2,45 triệu tấn do hạn hán, nhiệt độ cao ở Minas Gerais và Sao Paulo ảnh hưởng xấu đến quá trình ra hoa cũng như đậu quả và phát triển quả.

Tựu chung, tổng sản lượng cà phê của Brazil tăng không đáng kể mà chỉ xoay quanh mức 3,9 triệu tấn trong niên vụ 2025 - 2026.