Giá cà phê lao dốc, vì sao?

Giá cà phê robusta trên sàn London có phiên giảm thứ 2 trong tuần, kỳ hạn tháng 1.2025 giảm 90 USD xuống còn 5.061 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 93 USD xuống 5.046 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 94 USD còn 4.991 USD/tấn.



Giá cà phê lao dốc ẢNH: MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 195,8 USD về mức 7.119 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 200 USD xuống còn 7.000 USD/tấn, kỳ hạn tháng 7.2025 mất 213,4 USD xuống 6.842 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 15,4 USD xuống mức 9.155 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 265 USD về mức 8.739 USD/tấn, kỳ hạn tháng 7.2025 giảm đến 282,7 USD còn 8.513 USD/tấn.

Tại Tây nguyên, giá cà phê giảm thêm khoảng 1.300 đồng/kg, cụ thể Đắk Lắk 122.200 đồng/kg, Đắk Nông 122.000 đồng/kg, Gia Lai 121.800 đồng/kg, Kon Tum 121.500 và Lâm Đồng 121.200 đồng/kg.

Trong báo cáo cập nhật về tình hình thị trường cà phê thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2024 - 2025 sẽ tăng thêm 414.000 tấn so với niên vụ trước, đạt mức gần 10,5 triệu tấn. Trong đó, nguồn cung cà phê arabica ở mức 5,9 triệu tấn vẫn giảm khoảng 120.000 tấn so với niên vụ trước, do Brazil mất mùa. Ngược lại, cà phê robusta sẽ tăng so với niên vụ trước và đạt mức 4,6 triệu tấn nhờ nguồn cung được cải thiện chủ yếu từ Việt Nam và một số nước như Colombia, Indonesia, Ấn Độ và Honduras.

USDA dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất thế giới. Nhu cầu tiêu thụ cà phê của EU tiếp tục tăng thêm 146.000 tấn so với năm trước và đạt mức 2,5 triệu tấn. Còn thị trường Mỹ ước tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn cà phê trong năm tới.