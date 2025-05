Giá cà phê lao dốc, vì sao?

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) tiếp tục giảm và kỳ hạn giao tháng 7 còn 4.971 USD/tấn. Ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York tăng và kỳ hạn tháng 7 thêm 220 USD lên 8.270 USD/tấn.

Giá cà phê robusta trên sàn London giảm mạnh nhưng nội địa vẫn giữ ở mức cao ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Dù giá trên sàn London giảm nhưng tại các tỉnh Tây nguyên, giá cà phê vẫn giữ mức 126.000 đồng/kg vì lượng hàng tồn kho của Việt Nam giảm mạnh.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giá trên sàn London giảm do Brazil chuẩn bị vào vụ thu hoạch và thị trường chờ đợi vào kết quả đàm phán thuế đối ứng. Thời gian qua, thuế đối ứng của Mỹ đã ảnh hưởng lớn đến thị trường cà phê. Vào đầu tháng 4, khi Mỹ thông báo áp thuế đối ứng toàn cầu, giá cà phê cả 2 sàn đồng loạt lao dốc, giá cà phê robusta chỉ còn 4.796 USD/tấn. Sau đó, chính phủ Mỹ hoãn áp dụng thuế trong 90 ngày thì ngay ngày 9.4 giá cà phê đã tăng trở lại. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã tranh thủ giao hoàn tất các hợp đồng. Theo quy định, thời gian gia hạn thuế 90 ngày, được áp dụng tại thời điểm hàng cập cảng đến (Mỹ). Do vậy, với nguồn cung từ Việt Nam, do thời gian vận chuyển đến Mỹ mất khoảng 45 ngày đối với bờ Đông (bờ Tây ít hơn từ 10 - 15 ngày) thì tới nay thời hạn 90 ngày cơ bản đã hết, doanh nghiệp vì thế không dám xuất hàng. Doanh nghiệp 2 nước cũng tạm hoãn giao dịch và chờ đợi kết quả đàm phán.

Trong khi đó, giá cà phê arabica vẫn tăng vì nguồn cung chủ yếu từ Brazil, thời gian vận chuyển hàng đến Mỹ ít hơn nhiều so với từ Việt Nam nên các doanh nghiệp 2 nước vẫn tiếp tục hoạt động giao nhận hàng, nhờ vậy thị trường giữ được giá tốt.



Báo cáo thị trường cà phê mới nhất của Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) cho biết, trong giai đoạn từ 10.2024 - 3.2025, xuất khẩu cà phê các loại giảm 2,1% so với cùng kỳ; trong đó cà phê robusta giảm 7,1% còn cà phê arabica tăng 3,3%.



Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 663.000 tấn, giảm gần 10% về lượng nhưng giá trị đạt gần 3,8 tỉ USD, tăng 51% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.