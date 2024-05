Giá cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn tháng 7 giảm 31 USD xuống còn 3.402 USD/tấn, kỳ hạn tháng 9 giảm 28 USD xuống 3.336 USD/tấn và kỳ hạn tháng 11 giảm 24 USD xuống 3.268 USD/tấn.



Giá cà phê liên tục biến động MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York cũng giảm, kỳ hạn tháng 7 giảm 31,9 USD xuống 4.398 USD/tấn, tháng 9 giảm 33 USD xuống 4.387 USD/tấn và kỳ hạn tháng 12 giảm 34,1 USD xuống 4.366 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên giảm nhẹ khoảng 500 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Nông và Đắk Lắk 100.600 đồng/kg, Gia Lai 100.200 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 100.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, giá cà phê chưa xác định rõ xu hướng vì lượng hàng tồn kho của các nước phương Tây tăng nhẹ trong thời gian gần đây. Cụ thể, theo Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) lượng hàng xuất khẩu trong tháng 3 vừa qua tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu niên vụ 2023 - 2024 tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tuy lượng hàng tồn kho tăng nhẹ trong ngắn hạn nhưng những lo ngại về sự thiếu hụt trong dài hạn từ tất cả các nguồn cung vẫn còn do nguy cơ giảm sản lượng của các vụ mùa sắp tới.

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, diện tích cà phê liên tục bị thu hẹp nên sản lượng cũng giảm dần. Năm 2022, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt tới 1,78 triệu tấn thì năm 2023 chỉ còn 1,6 triệu tấn, giảm đến 9,6%. Dự báo xu hướng sụt giảm vẫn còn kéo dài nên lượng hàng tồn kho của Việt Nam ước tính chỉ khoảng 300.000 tấn trong khi vẫn phải chờ đến tháng 10 mới vào vụ thu hoạch mới.