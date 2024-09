Giá cà phê liên tục đảo chiều

Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11 giảm 141 USD còn 4.770 USD/tấn kỳ hạn tháng 1.2025 giảm 129 USD xuống 4.555 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 128 USD còn 4.371 USD/tấn.



Giá cà phê giảm trong tuần đầu tháng 9 ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Trong tuần, giá cà phê robusta giảm mạnh trong phiên đầu và cuối tuần, kỳ hạn tháng 11 giảm tổng cộng 390 USD và 2 phiên tăng với tổng cộng 212 USD, kết quả cả tuần giảm 178 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên sàn New York cũng giảm mạnh, kỳ hạn tháng 12 giảm 180,4 USD còn 5.200 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 178,2 USD xuống 5.170 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 mất 171,6 USD còn 5.130 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil kỳ hạn tháng 12 tăng 44 USD lên 6.500 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 190,3 USD xuống còn 6.327 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 226,6 USD xuống 6.261 USD/tấn.

Tại Tây nguyên giá cà phê giảm 1.500 đồng/kg, ở Đắk Nông 122.800 đồng/kg, Đắk Lắk 122.700 đồng/kg, Gia Lai 122.000 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 121.600 đồng/kg.

Theo Bloomberg, nguồn cung cà phê cho châu Âu chủ yếu phụ thuộc vào hàng triệu nông dân canh tác nhỏ lẻ trên khắp thế giới. Do đó quy định chống phá rừng của EU (EUDR) đặt ra thách thức lớn với các nhà rang xay khu vực này trong việc đảm bảo nguồn gốc sản phẩm. Do đó các nhà nhập khẩu đang chạy đua để đưa về châu Âu càng nhiều càng tốt trước khi EUDR có hiệu lực vào ngày 30.12.2024. Cụ thể, trong 7 tháng năm 2024, Brazil đã xuất khẩu một lượng lớn cà phê vào EU, tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.