Giá cà phê robusta ngược chiều arabica

Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11 tăng 111 USD lên 5.008 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 88 USD lên 4.769 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 81 USD còn 4.569 USD/tấn.



Giá cà phê robusta tiếp tục tăng ẢNH: MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York, kỳ hạn tháng 12 giảm 12,1 USD xuống 5.448 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 7,7 USD còn 5.392 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 6,6 USD xuống 5.333 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil kỳ hạn tháng 12 giảm 6,6 USD xuống 6.513 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng nhẹ 4,4 USD lên 6.575 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 8,8 USD xuống 6.548 USD/tấn.

Tại Tây nguyên, giá cà phê tăng 500 đồng/kg, ở Đắk Nông 124.200 đồng/kg, Đắk Lắk 124.100 đồng/kg, Gia Lai 123.400 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 123.000 đồng/kg.

Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản đạt 68.700 tấn, trị giá 268,4 triệu USD, giảm 1,8% về lượng nhưng tăng 40,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản tăng mạnh về giá trị. Cụ thể, trong 7 tháng của năm 2024 đạt 68.700 tấn, trị giá 268,4 triệu USD, giảm 1,8% về lượng nhưng tăng 40% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, mặt hàng cà phê chế biến, cà phê hòa tan có kim ngạch tới 60 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023 và đứng thứ 2 trong sau mặt hàng cà phê nhân robusta. Cà phê nhân robusta trị giá 191 triệu USD, giảm 6% về lượng nhưng tăng 45% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 7 tháng năm 2024, giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam sang Nhật Bản đạt mức 3.909 USD/tấn, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.