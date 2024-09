Giá cà phê robusta tiệm cận với arabica

Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11 tăng 69 USD lên 5.077 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 47 USD lên 4.816 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 41 USD còn 4.610 USD/tấn.



Giá cà phê robusta tiếp tục tăng ẢNH: MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 12 tăng 60,5 USD lên 5.500 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 56,1 USD lên 5.450 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 53,9 USD lên 5.390 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil kỳ hạn tháng 12 giảm 5,5 xuống 6.508 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 50,6 USD lên 6.575 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 71,5 USD lên 6.600 USD/tấn.

Tại Tây nguyên, giá cà phê tăng 300 đồng/kg, ở Đắk Nông đạt 124.500 đồng/kg, Đắk Lắk 124.200 đồng/kg, Gia Lai 123.600 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 123.300 đồng/kg.

Theo một số nông dân và doanh nghiệp, hiện nay tại Tây nguyên mưa xuất hiện thường xuyên, thậm chí một số nơi mưa to đến rất to; thêm vào đó các bản tin thời tiết cũng dự báo mưa có thể kéo dài trong suốt tháng 9. Mưa nhiều khiến kéo dài thời gian chín của hạt cà phê và việc thu hoạch gặp khó khăn. Điều này có thể khiến vụ thu hoạch cà phê có thể bắt đầu muộn hơn so với thông thường vào là đầu tháng 10.

Tương tự Việt Nam, tại vùng nguyên liệu cà phê ở Ấn Độ, lượng mưa cũng đang tăng so với trung bình nhiều năm. Vụ thu hoạch cà phê robusta của nước này sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 11 năm nay. Do ảnh hưởng khô hạn hồi đầu năm nay nên sản lượng dự báo sụt giảm khoảng 5 - 7% còn khoảng 360.000 tấn.