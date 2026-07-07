Giá cà phê tăng dựng đứng, lấy lại mốc 4.000 USD/tấn

Từ tuần trước, thị trường đã ấm trở lại, nhưng khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này với bất ngờ khi giá cà phê trên sàn London (Anh) và New York (Mỹ) tăng liên tục trong suốt phiên. Đối với mặt hàng robusta trên sàn London, thị trường đóng cửa với mức tăng đồng loạt 328 USD/tấn ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 9.2026 tăng 8,83% đạt mức 4.044 USD/tấn và tháng 11 tăng 8,92% lên 4.007 USD/tấn. Các kỳ hạn giao tháng 1 và tháng 3.2027 cũng tiệm cận mốc 4.000 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trên sàn London trong hơn 5 tháng qua, lần gần đây nhất thị trường xuất hiện mức giá trên 4.000 USD/tấn là vào đầu tháng 2.2026.



Giá cà phê tăng dựng đứng ẢNH: CHÍ NHÂN

Bên cạnh đó, mặt hàng cà phê arabica đặc biệt tăng mạnh với 16 - 17%, tương đương trên 1.000 USD ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 9.2026 tăng tới 1.072 USD/tấn, tương đương mức tăng 16,19%, đạt mốc 7.699 USD/tấn.

Với mức tăng 328 USD/tấn trên sàn London, theo quy đổi tỷ giá, hôm nay 7.7, giá cà phê Tây nguyên sẽ tăng khoảng 8.500 đồng/kg, sẽ vượt mốc 100.000 đồng/kg.

Đợt tăng bất ngờ của giá cà phê hiện nay được lý giải là do hiện tượng mưa trái mùa ở Brazil làm gián đoạn vụ thu hoạch cà phê đang vào cao điểm. Ở Brazil, phần lớn diện tích được cơ giới hóa nên mưa trái mùa khiến máy móc khó tiếp cận. Ngoài sự gián đoạn trong việc thu hoạch thì chất lượng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Một yếu tố đáng quan tâm khác là dù đang vào vụ thu hoạch rộ nhưng 2 năm qua, giá cà phê đứng ở mức rất cao, điều này giúp nhà vườn có nguồn tài chính ổn định để trữ hàng chờ giá quay trở lại mức đỉnh điểm trước đây.

Ngoài cà phê, trong thời gian qua, các mặt hàng khác như hạt ca cao cũng đã tăng 30% và đường thô tăng 10%. Nguyên nhân do các dự báo về hiện tượng El Nino xuất hiện và gia tăng cường độ có nguy cơ gây thời tiết cực đoan, ảnh hưởng tới sản xuất ở nhiều khu vực trên thế giới.