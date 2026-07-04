Giá cà phê liên tục tăng, cao nhất 2 tháng qua





Trong tuần này, giá cà phê ở khu vực Tây nguyên tăng bình quân khoảng 3.500 đồng/kg, dao động quanh mốc 93.000 đồng/kg. Lần gần nhất thị trường xuất hiện mức này là vào cuối tháng 3.2026. Giá cà phê tăng nhưng nhiều nông dân đã không còn cà phê để bán và phải chờ đến vụ thu hoạch mới bắt đầu từ tháng 10; trong khi đó những người còn giữ cà phê thì kỳ vọng giá sẽ quay lại mốc 100.000 đồng/kg.



Giá cà phê tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 7, giữa lúc Brazil vào vụ thu hoạch rộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá cà phê nội địa tăng theo thị trường thế giới. So với tuần trước, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 9 trên sàn London (Anh) đứng ở mức 3.716 USD/tấn, tăng 54 USD; còn cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ) là 6.626 USD/tấn, tăng gần 600 USD.

Trái với xu hướng thông thường, giá cà phê tăng ngay trong giai đoạn Brazil vào vụ thu hoạch rộ. Nguyên nhân được cho là do nguồn dự trữ ở Mỹ và châu Âu giảm, thêm vào đó dự báo El Nino xuất hiện và đang mạnh lên nhanh chóng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến xu hướng thị trường trong thời gian tới vì cà phê là loại cây rất nhạy cảm với các yếu tố thời tiết. Các báo cáo cập nhật từ Brazil cũng cho biết, hiện tại vụ thu hoạch đang diễn ra khá chậm chạp so với trung bình các năm. Bên cạnh đó, người dân cũng có tâm lý kỳ vọng một mức giá tốt hơn hiện tại.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, khối lượng xuất khẩu cà phê đạt 1,1 triệu tấn tăng 9,7% và kim ngạch đạt gần 4,8 tỉ USD giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do giá cà phê xuất khẩu bình quân 6 tháng ước đạt 4.435 USD/tấn, giảm đến 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Các thị trường tiêu thụ chính vẫn là Đức, Ý và Mỹ với thị phần lần lượt là 14%, 8% và 7%. Tuy nhiên, đáng chú ý trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào Trung Quốc tăng mạnh nhất - tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là thời gian gần đây các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh các mặt hàng cà phê chế biến gồm cà phê hòa tan, cà phê rang xay vào Trung Quốc. Đây được dự báo là thị trường có nhiều tiềm năng và dư địa rất lớn.