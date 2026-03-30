Giá cà phê giảm mạnh vào cuối năm nay?

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2026, giá cà phê có thể giảm thêm khoảng 1.000 USD mỗi tấn, tương đương khoảng 30% so với hiện tại. Đây là kết quả một cuộc khảo sát mới đây do Reuters mới thực hiện với hơn 10 chuyên gia trong ngành, thông tin mới được công bố vào cuối tuần trước.



Nhiều dự báo trái chiều về giá cà phê ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Các chuyên gia dự báo vào cuối năm nay, giá cà phê robusta kỳ hạn sẽ xuống mức khoảng 2.500 USD/tấn do nguồn cung cà phê được bổ sung một lượng lớn từ vụ thu hoạch mới ở Brazil và Việt Nam từ cuối tháng 6 trở đi. Cụ thể, nguồn cung cà phê của Brazil có thể tăng thêm khoảng 500.000 tấn trong vụ thu hoạch sắp tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết còn nhiều điều chưa chắc chắn vì các yếu tố khác tác động đặc biệt là thời tiết bất thường; bên cạnh đó là câu chuyện căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và cả giá phân bón tăng mạnh...

Liên quan đến vấn đề này, trả lời Thanh Niên, một số doanh nghiệp Việt Nam cho hay nguồn cung cà phê đang được cải thiện là sự thật. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhu cầu tiêu thụ cà phê cũng tăng mạnh ở hầu hết các thị trường đặc biệt là các nước châu Á nhất là Trung Quốc. Do vậy, sự gia tăng nguồn cung trong giai đoạn cuối năm 2026 sẽ phần nào làm giảm căng thẳng cung cầu kéo dài nhiều năm qua. Ngoài ra, có 2 yếu tố quan trọng cần lưu ý với ngành cà phê toàn cầu. Thứ nhất là mức lợi nhuận kỳ vọng mà người trồng cà phê mong muốn. Hiện nay, khi giá cà phê giảm, cả nông dân Việt Nam và Brazil đều không vội bán ra hoặc bán với số lượng hạn chế. Yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ giá cà phê ở mức cao. Thứ hai, theo dự báo, nhiều khả năng sẽ xuất hiện El Nino trong những tháng tới. Đây cũng là yếu tố quan trọng sẽ tác động đến giá cà phê trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.