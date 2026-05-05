Xuất khẩu cà phê chế biến tăng mạnh

Chí Nhân
05/05/2026 16:58 GMT+7

Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê đạt gần 3,7 tỉ USD, giảm 10,5% về so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý, tỷ lệ cà phê chế biến xuất khẩu đang tăng mạnh.

Theo Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 791.090 tấn cà phê, tăng 9,4% nhưng kim ngạch đạt 3,7 tỉ USD, giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân do thời gian qua giá cà phê trên thị trường thế giới liên tục giảm. Dự báo thời gian tới sẽ còn hạ nhiệt vì Brazil chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.

Xuất khẩu cà phê chế biến tăng mạnh - Ảnh 1.

Cà phê - một trong những ngành hàng xuất khẩu tỉ USD của Viêt Nam

ẢNH: M.Đ

Tuy nhiên, đáng chú ý, sản phẩm cà phê chế biến lại gia tăng, chiếm khoảng 7,2% tổng khối lượng và khoảng 15,1% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu. Cụ thể, sản lượng đạt 57.202 tấn và kim ngạch khoảng 553 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Một trong những thị trường tiêu thụ mạnh cà phê chế biến của Việt Nam thời gian qua là Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, dù chỉ nhà cung cấp lớn thứ hai sau Brazil nhưng thị phần của cà phê Việt Nam tăng từ 24% lên 3,6%. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong quý 1/2026, xuất khẩu đạt gần 10.000 tấn tăng 22,5%; kim ngạch gần 81 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá cà phê đang có xu hướng giảm so với năm trước nhưng giá trị xuất khẩu sang Thái Lan lại tăng mạnh hơn do 84% sản phẩm là mặt hàng cà phê chế biến sâu.

Trong năm 2025, xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam đạt sản lượng khoảng 143.425 tấn, kim ngạch trên 1,4 tỉ USD. Theo ông Nguyễn Thành Tài, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội cà phê Việt Nam (VICOFA), chế biến sâu vẫn là hạn chế cần khắc phục của ngành cà phê Việt Nam. Xét về mặt giá trị, giá xuất khẩu bình quân của cà phê Việt Nam niên vụ 2024 - 2025 vào khoảng 5.610 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê chế biến (rang xay, hòa tan, phối trộn) xuất khẩu bình quân đạt khoảng 9.760 USD/tấn. Riêng cà phê hòa tan đạt khoảng 11.180 USD/tấn.

Ở góc độ thị trường, theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), quy mô của ngành cà phê toàn cầu năm 2025 khoảng trên 176 tỉ USD; trong đó các phân khúc rang xay, hòa tan và cà phê pha sẵn tiếp tục mở rộng nhanh. Là nước xuất khẩu thứ 2 thế giới nhưng kim ngạch của Việt Nam mới đạt khoảng 9 tỉ USD. Điều này cho thấy, Việt Nam có thể tiếp tục tham gia sâu vào chuỗi giá trị bằng cách đầu tư vào chế biến sâu thay vì chủ yếu xuất thô như hiện tại.

Giá cà phê lao dốc

Giá cà phê thế giới giảm 3 chữ số, còn giá nội địa cũng giảm đến 4.000 đồng/kg xuống mức thấp nhất trong gần một năm qua.

