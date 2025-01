Giá cà phê vẫn cao, thu hoạch đạt trên 70% diện tích

Trong 2 tuần đầu năm 2025, giá cà phê thế giới ít biến động. Song thị trường có phần hạ nhiệt do nguồn cung từ Việt Nam được cải thiện. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3 lùi về mức 4.966 USD/tấn. Đối với mặt hàng cà phê arabica, giá kỳ hạn tháng 3 là 7.125 USD/tấn. Giá cà phê tại khu vực Tây nguyên cũng lùi về dưới mốc 120.000 đồng/kg.



Vụ thu hoạch cà phê ở Tây nguyên đang vào giai đoạn cuối ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, hơn 70% diện tích đã thu hoạch xong và sẽ đạt khoảng 90% diện tích trước Tết Nguyên đán. So với thông thường nhiều năm thì năm nay, vụ thu hoạch muộn hơn khá nhiều. Có nhiều yếu tố, thứ nhất là thời tiết bất thường khiến mùa mưa kết thúc muộn, mưa trái mùa thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là cơn bão số 10 trên Biển Đông vào cuối tháng 12.2024 gây mưa diện rộng ở Tây nguyên. Thứ 2 là người dân Tây nguyên tái canh một số giống mới, những giống này cũng chín muộn hơn.

Về sản lượng, các dự báo ban đầu ước tính mức sụt giảm từ 10 - 15%, nhưng đến thời điểm này có thể lạc quan sản lượng chỉ sụt giảm nhẹ khoảng 5% so với cùng kỳ niên vụ trước. Nguyên nhân do đầu vụ nắng nóng và khô hạn gay gắt ảnh hưởng đến nhiều vùng trồng cà phê nhưng một số khu vực vẫn đảm bảo đủ nước tưới cụ thể là Gia Lai nên năng suất khá tốt. Bên cạnh đó, một số giống mới tái canh cũng cho năng suất cao hơn. Do vậy, thực tế mức độ sụt giảm năng suất của cả niên vụ không cao như dự báo ban đầu.

"Sản lượng tốt và giá cà phê vẫn ở mức cao giúp nông dân trồng cà phê có thu nhập tốt. So với nhiều nông sản khác, cà phê có đặc điểm là bảo quản trong điều kiện bình thường trong thời gian 3 - 5 năm chất lượng vẫn không bị ảnh hưởng. Do nông dân thu hoạch xong nhưng không vội bán, nên hàng hóa nhiều mà giao dịch ít. Đó là lý do trong quý 4/2024, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam giảm trên 40% so với cùng kỳ năm ngoái", ông Hải lý giải.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam quý 4/2024 đạt 208.000 tấn, trị giá 1,16 tỉ USD; so với cùng kỳ năm 2023 giảm 44% về lượng nhưng tăng 4% về giá trị.

Trong tháng 12.2024, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 5.450 USD/tấn, tăng đến 89% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá cà phê bình quân của năm 2024 là 4.158 USD/tấn, tăng 59% so với năm 2023.