Giá căn hộ tại TP.HCM lập đỉnh, lên đến 450 triệu đồng/m2

Phiên bản đặc biệt, số lượng giới hạn

Masterise Homes vừa cho ra mắt bộ sưu tập giới hạn căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Special Edition có giá bán khoảng 450 triệu/m2. Đây là giá bán dự kiến (rumor) của dự án, chưa phải là mức giá chính thức, bởi giá bán cuối cùng có thể tăng hoặc giảm để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Như vậy, căn studio với diện tích 52,62 m2 có giá 24 - 25,5 tỉ đồng, căn 1 phòng ngủ với diện tích 51,02 - 64,57 m2 có giá 29,5 - 31,5 tỉ đồng, căn hộ 1 phòng ngủ (+) với diện tích từ 67 - 72 m2 sẽ có giá 33,5 - 35 tỉ đồng và căn 2 phòng ngủ với diện tích 88,58 - 117,05 m2 có giá 50,5 - 52 tỉ đồng.

Theo công bố của Masterise Homes, đây là những căn hộ phiên bản đặc biệt, số lượng giới hạn của căn hộ hàng hiệu Marriott. Giá bán trên bao gồm toàn bộ nội thất cao cấp, khách hàng mua nhà chỉ cần xách vali vào ở. Không chỉ vậy, các căn hộ được quản lý bởi Marriott International, thương hiệu khách sạn cao cấp bậc nhất hiện nay trên thế giới.

Giá căn hộ tại TP.HCM lập đỉnh khi Masterise Homes chào bán căn hộ khoảng 450 triệu đồng/m2 ẢNH: M.H

Là một phần của Grand Marina, Saigon - khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới là tòa Lake được kết nối trực tiếp với ga ngầm Ba Son của tuyến metro số 1, tháp văn phòng hạng A, trung tâm thương mại Marina Central Tower, bến du thuyền và quảng trường ven sông trong tương lai. Dự án sở hữu mô hình sống tích hợp chuẩn quốc tế, vừa để ở, vừa có giá trị khai thác thương mại trong bối cảnh hạ tầng lõi trung tâm đang dần hoàn thiện tại lõi trung tâm.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Khối Phát triển kinh doanh miền Nam của Masterise Homes, đơn vị này luôn hướng đến việc kiến tạo những trải nghiệm sống xứng tầm, vượt qua chuẩn mực của một căn hộ cao cấp. Đầu tư bất động sản ngày nay không chỉ nắm giữ tài sản, mà còn là lựa chọn một phong cách sống nói lên vị thế của chủ nhân. Với phiên bản đặc biệt của Marriott Residences, chủ đầu tư kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận chuẩn sống "hàng hiệu" Marriott đến những khách hàng đang tìm kiếm trải nghiệm sống được bảo chứng bởi thương hiệu quốc tế và giá trị khai thác bền vững theo thời gian.

Mặt bằng căn hộ giá tiếp tục tăng

Cách đó không xa, các căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đang chào bán với mức giá cao nhất khoảng 300 triệu đồng mỗi m2. Tại khu vực quận 1 (cũ) đối diện chợ Bến Thành trước đây dự án One Central Saigon, còn được biết đến với tên cũ là The Spirit of Saigon từng chào bán căn hộ có mức giá khoảng 700 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đến nay sau hàng chục năm triển khai dự án chưa xây dựng xong phần thô và đã bị dừng thi công nhiều năm.

Một dự án khác tại khu vực quận 5 (cũ) hiện đang chào bán là dự án Kiều by KITA của KITA Group với giá khoảng 150 triệu đồng/m2. Dự án này KITA Group mua lại các căn hộ từ tầng 14 đến tầng 27 của tòa nhà SCB để tạo, nâng cấp lại thành căn hộ cao cấp.

Giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng bất chấp mặt bằng giá "neo" ở mức cao ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2025 của Avison Young, ba thị trường trọng điểm là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đều ghi nhận dự án mới, mặt bằng giá căn hộ tiếp tục tăng. Dù nguồn cung cải thiện, tỷ trọng các phân khúc vẫn chênh lệch lớn, dự án phổ thông và tầm trung gần như vắng bóng, làm tăng thách thức cho người mua nhà ở thực. Xu hướng phát triển dự án tăng tốc mở rộng ra các thị trường vệ tinh.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam cho biết, tại TP.HCM cũng đón nhận nhiều sản phẩm mới trong quý 2. Cụ thể, Lumière Midtown tại The Global City mở bán 808 căn, Celadon City, CitiGrand, Alta Height giới thiệu giai đoạn tiếp theo. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục tăng, 4 - 6% với dự án mới và 2 - 4% với dự án hiện hữu.

Tại Hà Nội, nguồn cung mới phân bổ khắp thành phố, tập trung nhiều ở phía tây như Vinhomes SkyLake, The Zei Mỹ Đình, Imperia Signature, Lumiere Evergreen và Masteri Grand Avenue. Các dự án cao cấp đang hướng về vùng ven phía tây (Mỹ Đình, Tây Mỗ) và phía đông (Đông Anh) với mức giá tiệm cận khu trung tâm, đạt 79,9 - 100,5 triệu đồng/m2, nâng mặt bằng giá sơ cấp trung bình đạt 80,9 - 130,5 triệu đồng/m2.