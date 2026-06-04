Giá cổ phiếu công ty Hà Du Quân biến động sau đám cưới với Hề Mộng Dao

Dưới các chủ đề thảo luận liên quan đến đám cưới của Hề Mộng Dao, nhiều người để lại bình luận với nội dung cho rằng truyền thông nên tiết chế việc tung hô. Một số ý kiến còn nhận định sự quan tâm dành cho đám cưới không hoàn toàn xuất phát từ quy mô hay mức độ đặc sắc, mà phần nào đến từ sức ảnh hưởng của gia tộc họ Hà.

Hôn lễ cổ tích hay chiến dịch xây dựng hình ảnh?

Việc các chủ đề liên quan đến đám cưới xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đằng sau có sự tham gia của các hoạt động quảng bá hay tài trợ thương mại hay không? Ngay trước khi lễ cưới chính thức diễn ra, đã có ý kiến dự đoán rằng sự kiện này không đơn thuần là một đám cưới, mà còn mang ý nghĩa xây dựng hình ảnh và củng cố niềm tin đối với giới đầu tư.

Dù tổ chức hôn lễ xa hoa với cựu 'thiên thần' Victoria's Secret, nhưng cổ phiếu công ty Hà Du Quân được cho là vẫn duy trì xu hướng giảm Ảnh: Chụp màn hình show Happiness Trio

Sau khi lễ cưới diễn ra, một số cư dân mạng bắt đầu chú ý đến diễn biến cổ phiếu của công ty do Hà Du Quân điều hành.

Trước đây, doanh nghiệp này từng được biết đến là công ty thể thao điện tử đầu tiên của Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Thời điểm lên sàn, cổ phiếu được giao dịch quanh mức 9 USD và từng có lúc tăng lên khoảng 16 USD mỗi cổ phiếu. Khi đó, vốn hóa thị trường của công ty từng đạt khoảng 500 triệu USD.

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, giá cổ phiếu liên tục suy giảm. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, vào thời điểm Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tổ chức lễ cưới hôm 1.6, cổ phiếu công ty chỉ còn giao dịch quanh mức 0,375 USD, trong khi giá trị vốn hóa giảm xuống còn hơn 80 triệu USD.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù giá cổ phiếu vẫn trong xu hướng đi xuống, một số tổ chức đầu tư được cho là vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với doanh nghiệp này. Thậm chí, có ý kiến cho rằng mục tiêu giá cổ phiếu trong tương lai có thể lên tới 6 USD. Chính điều này làm dấy lên những cuộc thảo luận mới trên mạng xã hội về tác động của hình ảnh cá nhân, truyền thông và các sự kiện công khai đối với tâm lý thị trường.

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến thị trường tài chính, nhiều người còn tập trung vào quy mô và mức độ xa hoa của lễ cưới. Một số ý kiến nhận xét rằng váy cưới và trang sức được sử dụng trong sự kiện đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng, làm dấy lên suy đoán về khả năng tài trợ thương mại.

Một số nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của doanh nghiệp Hà Du Quân bất chấp những biến động trong thời gian qua Ảnh: Chụp màn hình show Super Brain

Theo Bloomberg, công ty do Hà Du Quân điều hành là NIP Group, một tập đoàn thể thao điện tử và giải trí số được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa tổ chức eSports Trung Quốc ESV5 và đội tuyển nổi tiếng của Thụy Điển Ninjas in Pyjamas. Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như quản lý đội tuyển eSports, đào tạo và quản lý tuyển thủ, tổ chức sự kiện, phát triển nội dung số và xây dựng hệ sinh thái giải trí liên quan đến game.

Tháng 7.2024, NIP Group chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) với mã chứng khoán NIPG, trở thành một trong những công ty eSports Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tại thời điểm lên sàn, doanh nghiệp được định giá khoảng 500 triệu USD.