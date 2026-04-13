Giả công an chặn xe cướp tài sản ở Lâm Đồng: Bắt giữ 2 nghi phạm

Lâm Viên
13/04/2026 16:45 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giam 2 nghi phạm để điều tra về hành vi giả công an chặn xe cướp tài sản tại xã Bảo Thuận.

Ngày 13.4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Trường Kim (22 tuổi) và K' Doanh (21 tuổi, cùng ở xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giả công an chặn xe cướp tài sản.

Rạng sáng 5.4, Công an xã Bảo Thuận tiếp nhận tin báo của nạn nhân bị 2 người giả danh công an chặn xe, khống chế và cướp tài sản gồm chiếc xe máy cùng 2 điện thoại di động. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương vào cuộc truy xét.

Hai thanh niên giả công an chặn xe cướp tài sản tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Hồ Trường Kim về hành vi giả danh công an chặn xe, cướp tài sản

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, để thực hiện hành vi giả công an chặn xe cướp tài sản, 2 đối tượng chuẩn bị súng nhựa bắn đạn pháo, chờ đêm khuya giả làm lực lượng công an tuần tra.

Khoảng 0 giờ ngày 5.4, khi phát hiện 2 thiếu niên điều khiển xe máy tại thôn Tân Phú 2 (xã Bảo Thuận), Kim và K' Doanh bám theo, chặn xe, rút chìa khóa rồi yêu cầu "kiểm tra" hành chính. Cả 2 đồng thời dùng súng đe dọa, như đang thi hành công vụ. Tin là lực lượng chức năng, các nạn nhân buộc phải giao xe, điện thoại và cung cấp mật khẩu.

Hai thanh niên giả công an chặn xe cướp tài sản tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với K' Doanh để điều tra hành vi giả công an chặn xe cướp tài sản

ẢNH CACC

Sau khi thực hiện hành vi giả công an chặn xe cướp được tài sản, 2 nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chỉ sau gần 12 giờ truy vết, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ cả 2 khi đang lẩn trốn tại xã Gia Hiệp.

Tại cơ quan công an, Kim và K' Doanh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt, tạm giữ tang vật liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra vụ giả công an chặn xe cướp tài sản.

Truy xét liên tỉnh, bắt nhóm chuyên đóng giả công an dọa người dân để lừa đảo

Nhóm lừa đảo qua mạng tự làm giả các lệnh khởi tố, bắt giam, tống đạt qua mạng xã hội để đe dọa, ép nạn nhân phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

