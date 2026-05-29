Giả công an Trại giam Chí Hòa lừa tiền cọc trọ nhiều người

Ngày 29.5, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Nhã (26 tuổi, quê ở phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã giả công an, lừa tiền cọc trọ của 55 người với tổng số tiền hơn 670 triệu đồng.

Theo cáo trạng, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng từng sinh sống và làm việc tại TP.HCM nên Trương Thanh Nhã (tạm trú tại tỉnh Tây Ninh) nắm rõ nhu cầu thuê phòng trọ của người dân. Từ đó, Nhã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền đặt cọc thuê phòng qua mạng xã hội.

Để thực hiện hành vi, Nhã lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo như "Thảo Thảo", "Nguyễn Thảo", "Thảo nè"… rồi tham gia vào các hội nhóm tìm kiếm phòng trọ nhằm tiếp cận những người đang có nhu cầu thuê nhà tại TP.HCM. Song song đó, bị cáo sử dụng nhiều sim điện thoại không chính chủ để đăng ký các tài khoản Zalo mang tên "Trương Công".

Thủ đoạn của Nhã là lấy hình ảnh các phòng trọ đẹp mắt trên mạng rồi đăng tải lên Facebook, đồng thời tự làm giả các biên lai chuyển tiền thành công để tạo lòng tin với khách hàng. Khi có người liên hệ, Nhã giới thiệu đang có phòng trống với giá thuê dao động từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng/tháng. Để hối thúc nạn nhân xuống tiền, bị cáo liên tục dùng chiêu bài "chỉ còn một phòng duy nhất" để ép họ chuyển tiền đặt cọc giữ chỗ.

Sau khi nạn nhân sập bẫy và chuyển khoản, Nhã tiếp tục lấy lý do lỗi hệ thống ngân hàng, chưa nhận được tiền hoặc yêu cầu đóng thêm các khoản phí giữ chỗ khác để buộc bị hại chuyển tiền nhiều lần. Đáng chú ý, nhằm tăng độ uy tín và khiến nạn nhân không mảy may nghi ngờ, Nhã còn gửi hình ảnh mặc trang phục công an, tự xưng đang công tác tại Trại giam Chí Hòa.

Khi các nạn nhân phát hiện bị lừa hoặc không còn khả năng chuyển thêm tiền, Nhã lập tức chặn liên lạc, khóa toàn bộ tài khoản Facebook, Zalo để xóa dấu vết.

Có người sập bẫy mất hơn 156 triệu đồng

Cáo trạng xác định, với phương thức tinh vi này, từ tháng 6.2023 đến tháng 4.2025, Trương Thanh Nhã đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo đối với 55 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 670 triệu đồng.

Trong số các nạn nhân, chị M.H.M (ở TP.HCM) là người bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất với tổng cộng 156.773.000 đồng sau 15 lần chuyển khoản liên tiếp theo yêu cầu của Nhã. Vụ việc chỉ sa lưới sau khi chị N.T.T.N (ở Tây Ninh) chuyển 3 triệu đồng tiền cọc vào ngày 18.4.2025 rồi bị mất liên lạc nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Hơn 670 triệu đồng lừa đảo chiếm đoạt được nhờ chiêu trò giả danh công an, bị cáo chỉ đưa cho vợ khoảng 30 triệu đồng để chi tiêu gia đình. Số tiền còn lại đều bị Nhã nướng sạch vào các trò tiêu xài cá nhân, chơi game online và cá cược đá gà.