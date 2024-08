Giả danh cán bộ Bộ Công an hứa lo tại ngoại giá 2,8 tỉ đồng

Ngày 14.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Ngọc Đáng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi bị cáo giả danh cán bộ Bộ Công an với lời hứa lo thủ tục tại ngoại cho một bị can trong một vụ án.

Tại tòa, chị H. (đại diện gia đình bị hại) yêu cầu bị cáo Đáng hoàn trả toàn bộ 2,8 tỉ đồng bị Đáng lừa để trả nợ vì đó là tiền vay mượn mà có.



Bị cáo Hoàng Ngọc Đáng MỸ DIỆP

Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Ngọc Đáng (65 tuổi) và anh P.Đ.T quen biết nhau từ 2020. Quá trình quen biết, Đáng nói với anh T. là đang công tác tại Bộ Công an.

Vào khoảng tháng 7.2022, P.T.T.D (em ruột anh T.) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh T. kể cho bị cáo Đáng nghe và nhờ tìm cách giúp D. khắc phục một phần hậu quả để được tại ngoại điều tra, Đáng đồng ý.

Sau đó, anh T. đưa Đáng về nhà gặp cha P.V.Đ và em ruột là chị P.T.T.H.

Tại đây, bị cáo Đáng nói nhờ người có thẩm quyền cho D. tại ngoại điều tra với số tiền 2 tỉ đồng. Bị cáo Đáng liên tục đến nhà và gọi điện thoại thúc giục. Gia đình anh T. đồng ý.

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo Đáng 5 lần hối thúc gia đình anh T. chuyển tổng số tiền là 2,8 tỉ đồng.

Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gia đình anh T. nhiều lần yêu cầu bị cáo Đáng trả lại tiền nhưng không được nên đã làm đơn tố cáo và cung cấp chứng cứ cho Cơ quan CSĐT.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đáng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Đồng thời, Đáng khai không phải là cán bộ công tác tại Bộ Công an. Vào năm 2005, Đáng làm cộng tác viên cho Tạp chí Công an nhân dân (Bộ Công an) được khoảng 1 năm thì nghỉ làm.

Tại tòa, bị cáo Đáng khai sau khi nhận 2,8 tỉ đồng đã đưa cho L.Đ.P.Th 1,5 tỉ đồng để lo cho D. tại ngoại điều tra, đưa cho N.Q.C (không rõ lai lịch) 1,4 tỉ đồng để kinh doanh...

Tuy nhiên, theo cáo trạng, L.Đ.P.Th khai không hứa hẹn, thỏa thuận với bị cáo Đáng về việc giúp D. Th. khai mượn 1 tỉ đồng để làm ăn, đã trả lại. Do chỉ có lời khai duy nhất của Đáng, không còn chứng cứ khác để chứng minh, nên không có cơ sở xử lý đối với Th.

Bị cáo cho biết khi gia đình anh T. đòi lại tiền, bị cáo Đáng liên hệ thì C. nói làm ăn thua lỗ và cắt đứt liên lạc. Còn Th. trả lại 920 triệu đồng, bị cáo Đáng chuyển 500 triệu đồng cho Cơ quan CSĐT trả lại chị H., còn 420 triệu đồng tiêu xài hết.

Quá trình thẩm vấn tại tòa, do cần làm rõ một số nội dung nên HĐXX quyết định hoãn xét xử sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cụ thể, HĐXX cho rằng cần làm rõ mục đích đưa tiền cho bị cáo của gia đình anh T. là để khắc phục hậu quả hay tại ngoại; những người đã đưa tiền cho bị cáo và các tài sản được cho là có liên quan đến số tiền lừa đảo nêu trên.