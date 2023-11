Giả danh cán bộ, lừa vay, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng của bạn

Ngày 22.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, ngụ xã Tùng Ảnh, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nghi can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Nguyễn Thành Nam khai nhận mặc dù không có công việc ổn định nhưng do cần tiền để đầu tư vào một sàn giao dịch qua mạng, Nam đã giả danh là cán bộ của Tỉnh đoàn Nghệ An để lừa đảo, vay của anh T.T.T (ngụ Nghệ An) hơn 9,4 tỉ đồng. Anh T. là bạn học thời trung học phổ thông với Nam.

Để anh T. tin tưởng, Nam nói cần tiền để 'chạy chức' cho mình và cho một số cán bộ khác. Nam còn "nổ" mình có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo ở các bộ, ngành trung ương.

Do tin tưởng Nam nên anh T. đã chuyển cho Nam vay hơn 9,4 tỉ đồng và bị nghi can này chiếm đoạt, đầu tư vào một sàn giao dịch qua mạng và bị mất trắng.

Vụ giả danh cán bộ Đoàn, lừa vay, chiếm đoạt hơn 9,4 tỉ đồng đang được cơ quan công tiếp tục điều tra, làm rõ.