Ngày 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 37 bị can liên quan đến đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can trong đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ẢNH: CTV

Giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, lừa đảo hơn 150 tỉ đồng

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 31 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 2 bị can về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 4 bị can về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội để trục lợi, Phòng Cảnh sát hình sự điều tra và triệt phá đường dây giả danh Công ty CP Đức Mạnh (chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt) do Đinh Lê Hồng Quế (39 tuổi, ngụ phường Phước Long, TP.HCM) cầm đầu.

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