Ngày 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 37 bị can liên quan đến đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can trong đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ẢNH: CTV

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 31 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 2 bị can về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 4 bị can về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội để trục lợi, Phòng Cảnh sát hình sự điều tra và triệt phá đường dây giả danh Công ty CP Đức Mạnh (chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt) do Đinh Lê Hồng Quế (39 tuổi, ngụ phường Phước Long, TP.HCM) cầm đầu.

Tung thông tin có suất ngoại giao để chào mời người mua

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty CP dịch vụ và đầu tư bất động sản Brothers Land (đặt trụ sở tại phường Phước Long), tuyển dụng nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Đồng thời, Quế móc nối với Huỳnh Tiến Đạt cùng một số môi giới bất động sản bên ngoài để mở rộng mạng lưới rao bán căn hộ tại dự án.

Bị can Đinh Lê Hồng Quế

ẢNH: CTV

Để tạo lòng tin với khách hàng rằng công ty được chủ đầu tư ủy quyền phân phối, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty CP Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP.HCM, sau đó làm giả hàng loạt văn bản mang tên hai đơn vị này. Nhóm của Quế tung thông tin có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" tại dự án để chào mời người mua.

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CTV

Khi khách hàng sập bẫy và ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 triệu đến 900 triệu đồng cho mỗi căn dưới danh nghĩa "phí mua suất" nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đường dây của Quế đã rao bán trót lọt hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt tổng số tiền trên 150 tỉ đồng của hơn 600 nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đã làm việc trực tiếp với 121 bị hại để củng cố hồ sơ.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách an sinh xã hội để lừa đảo, làm giả giấy tờ hoặc tiếp tay cho sai phạm.