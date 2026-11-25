Ngày 25.11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phát đi cảnh báo đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về tình trạng sử dụng lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Công an TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam trái phép và đã tiến hành trục xuất hàng trăm trường hợp ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, trong quá trình tuyển dụng và sử dụng nhân sự nước ngoài, một số doanh nghiệp hiện nay chỉ quan tâm đến trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc mà chưa chú trọng kiểm tra tình trạng cư trú hợp pháp của người lao động tại Việt Nam.

Cơ quan công an lưu ý nhiều đơn vị thường nhầm lẫn rằng người nước ngoài đã có giấy phép lao động (Work Permit) thì đương nhiên được phép cư trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là 2 nghĩa vụ pháp lý hoàn toàn độc lập: việc có giấy phép lao động không thay thế cho giấy tờ cư trú hợp pháp (như thị thực, thẻ tạm trú) và ngược lại.

Xử phạt hành chính và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn quy định tại điều 45a luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh: cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng lao động là người nước ngoài khi người đó cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, đơn vị sử dụng lao động phải thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Về chế tài xử lý, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM viện dẫn điểm đ khoản 7 điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP năm 2025. Theo đó, hành vi sử dụng lao động là người nước ngoài khi người đó cư trú không hợp pháp tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với cá nhân, và phạt từ 40 - 50 triệu đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Mức phạt từ 40 - 50 triệu đồng đối với tổ chức cũng áp dụng cho hành vi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài nhưng không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, theo điều 13 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP năm 2026, nếu doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động, không có giấy xác nhận miễn giấy phép theo quy định hoặc sử dụng giấy tờ đã hết hiệu lực, đơn vị này còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về lao động.

Không chỉ dừng lại ở mức phạt hành chính, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cảnh báo rủi ro hình sự nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm.

Cụ thể, nếu việc tuyển dụng, bố trí nơi ở, hỗ trợ người nước ngoài có dấu hiệu vì vụ lợi, tổ chức hoặc môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo điều 348 bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro khi sử dụng lao động nước ngoài?

Để phòng ngừa vi phạm, giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp:

1. Kiểm tra kỹ giấy tờ cư trú: Đối chiếu hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú hoặc giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp trước khi tuyển dụng.

2. Theo dõi sát thời hạn: Quản lý chặt thời hạn được phép tạm trú của từng lao động nước ngoài để kịp thời thực hiện các thủ tục gia hạn theo quy định.

3. Đáp ứng 2 điều kiện: Chỉ tiếp nhận, sử dụng lao động nước ngoài khi họ đáp ứng đầy đủ cả điều kiện về cư trú lẫn điều kiện về lao động.

4. Không hợp thức hóa trái phép: Tuyệt đối không sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp để bảo lãnh, hợp thức hóa việc nhập cảnh, cư trú hoặc lao động trái phép.

5. Phối hợp với cơ quan công an: Chủ động thông báo ngay cho cơ quan công an địa phương khi phát hiện người lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú.