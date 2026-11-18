Theo nội dung cáo trạng, vào ngày 24.3.2023 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phát hiện Trần Đức Hùng cùng 3 người khác sử dụng visa xuất cảnh sang Úc không hợp lệ. Trên thị thực, quốc tịch của họ thể hiện Áo, trong khi hộ chiếu ghi quốc tịch Việt Nam.

Từ đầu mối này, cơ quan chức năng lật tẩy đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài lao động trái phép cực kỳ tinh vi. Công an xác định, từ năm 2021, Phong Thị Bích Thủy (sinh sống tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) móc nối với người đàn ông tên Mohammed Khaja Viquar Uddin (quốc tịch Ấn Độ) để tổ chức.

Công an TP.HCM từng triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lao động trái phép ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Màn "phù phép" quốc tịch và đường dây khép kín

Thủ đoạn của đường dây này là nhận hồ sơ của người Việt muốn sang Úc với giá 10.000 USD/người. Uddin sử dụng ảnh chân dung làm visa du lịch Dubai, cấp thẻ tạm trú 2 năm để lao động, sau đó làm visa điện tử giả mạo sang Úc bằng cách chỉnh sửa quốc tịch (Áo hoặc Mỹ) nhằm né thủ tục lăn tay, phỏng vấn.

Trong đường dây này, Đường Công Hoàng (38 tuổi, ở Hà Tĩnh) đóng vai trò trung gian môi giới để hưởng chênh lệch.

Cụ thể, vào tháng 3.2023, Hoàng thỏa thuận với đầu mối Dư Thị Trang làm thủ tục cho Đinh Quốc Mại xuất cảnh sang Úc với giá 26.000 USD. Để kiếm khoản chênh lệch, Hoàng "hét giá" chi phí đến 31.000 USD (tương đương hơn 732 triệu đồng). Sau khi ôm trọn số tiền này, Hoàng chuyển một phần cho Trang, đút túi riêng 118,1 triệu đồng.

Ngoài ra, Dư Thị Trang còn nhận của 6 người với số tiền 3,1 tỉ đồng. Sau đó, Trang chuyển cho Thủy 2,4 tỉ đồng kèm theo hộ chiếu, ảnh của 6 người này để làm thủ tục xuất cảnh.

Thủy làm visa du lịch Dubai cho Linh, Cầu và Hiếu xuất cảnh trước, vào ngày 25.2.2023.

Khi đến UAE, Uddin làm thẻ tạm trú tại Dubai và visa Úc giả cho 3 người rồi gửi qua ứng dụng Whatsapp cho Thủy để chuyển tiếp cho Trang.

Tiếp đó, Thủy tổ chức cho Linh, Cầu và Hiếu xuất cảnh từ Dubai sang Thái Lan nhằm tìm cách sang Úc, nhưng bất thành do sử dụng visa không hợp lệ. Sau đó, Thủy mua vé máy bay cho cả 3 nhập cảnh trở lại Việt Nam, để tìm đường khác.

Đối với Đinh Quốc Mại và người tên Hùng, sau khi có visa du lịch Úc giả, Thủy mua vé máy bay cho cả 2 xuất cảnh sang Thái Lan vào ngày 6.4, để tìm cách sang Úc.

Do visa không hợp lệ nên kế hoạch không thành, Thủy mua vé máy bay cho cả 2 nhập cảnh trở lại Việt Nam vào ngày 13.4. Đối với Trần Đức Hùng, sau khi có visa du lịch Úc giả, Thủy mua vé máy bay để làm thủ tục xuất cảnh sang Úc vào ngày 24.3, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị phát hiện.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Đường Công Hoàng bỏ trốn. Trước khi bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã (ngày 20.1.2024), Hoàng đã tự nguyện trả toàn bộ số tiền hơn 732 triệu đồng cho nạn nhân Mại.

Trước đó vào tháng 2.2025, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phong Thị Bích Thủy 10 năm 6 tháng tù, cùng các đồng phạm khác trong vụ án các mức án nghiêm khắc từ 2 năm (cho hưởng án treo) đến 8 năm tù giam về cùng tội danh nói trên.