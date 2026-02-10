Những cuộc đấu trí nơi cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Trong năm 2025, khi chính sách thị thực ngày càng cởi mở, tội phạm quốc tế đã lợi dụng kẽ hở này để thực hiện những hành vi xâm nhập trái phép mang tính chất "xuyên lục địa".

Một trong những thủ đoạn tinh vi nhất vừa bị lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất) bóc trần là phương thức "mượn xác" hộ chiếu.

Theo hồ sơ tài liệu, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vụ với 4 đối tượng là công dân VN sử dụng hộ chiếu Đức của người khác (Việt kiều Đức) để tìm đường sang Mỹ với cách thức chọn hành trình vòng vèo: sử dụng hộ chiếu VN hợp lệ xuất cảnh đi Malaysia, sau đó dùng hộ chiếu Đức của người khác để nhập - xuất cảnh Malaysia, Thái Lan, VN để tạo một "lý lịch bay" sạch sẽ nhằm đánh lừa hệ thống kiểm soát của các quốc gia phương Tây. Nếu thành công họ sẽ xuất cảnh đi Mỹ.

Ngoài ra, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị tiếp nhận 213 trường hợp bị Mỹ trục xuất do cư trú trái phép hoặc nghi ngờ mục đích nhập cảnh trả về theo hành trình.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất triển khai mô hình “trinh sát hóa” lực lượng kiểm soát tại sân bay ẢNH: ĐỘC LẬP

Không chỉ dừng lại ở đó, cuộc đấu tranh với hộ chiếu giả cũng diễn ra vô cùng cam go. Chỉ trong một năm, đơn vị đã phát hiện hàng chục trường hợp công dân từ các quốc gia Nam Á, Tây Á và Trung Quốc sử dụng hộ chiếu giả, thị thực giả hoặc hộ chiếu bị tẩy xóa để quá cảnh trái phép sang nước thứ ba.

Đáng chú ý, có những bộ hồ sơ giả được làm tinh xảo đến mức bằng mắt thường khó nhận biết, chỉ khi đưa vào hệ thống soi chiếu chuyên dụng và đối soát dữ liệu quốc tế mới lộ ra những sai biệt. Nổi lên tình trạng công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu VN không hợp lệ xuất cảnh theo phương thức làm giấy khai sinh với thông tin giả, sau đó tiếp tục xin căn cước, hộ chiếu VN để thu lợi bất chính.

Cán bộ chiến sĩ soi chiếu hành lý phải kiểm tra từng hình ảnh, từng chi tiết trong hành lý mang theo của hành khách ẢNH: ĐỘC LẬP

C HẶN ĐỨNG "VÒI BẠCH TUỘC" TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA

Nếu như khu vực quầy thủ tục là nơi đấu trí về giấy tờ, thì khu vực hàng hóa và các cổng cửa an ninh lại là nơi diễn ra những cuộc "vây bắt" nghẹt thở. Năm 2025, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã trực tiếp chủ trì và phối hợp xử lý tới 102 vụ việc vi phạm an ninh trật tự, tăng 63 vụ so với năm 2024.

Chiến công nổi bật phải kể đến việc ngăn chặn "cái chết trắng". Qua công tác khai thác và phối hợp, đơn vị đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 11 vụ án trọng điểm, trong đó có 3 vụ vận chuyển cần sa và nhiều vụ vận chuyển ma túy tổng hợp với khối lượng lớn. Tội phạm không còn giấu ma túy trong hành lý thông thường mà ngụy trang tinh vi trong các linh kiện điện tử, thực phẩm chức năng hoặc thậm chí là nuốt vào cơ thể.

Bên cạnh ma túy, lực lượng công an đã phát hiện 5 vụ vận chuyển vật phẩm là đạn dược (chuyển giao Công an TP.HCM xử lý) và vụ vận chuyển thuốc nổ TNT. Những phát hiện này đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ khủng bố hoặc sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra ngay tại sân bay.

Cán bộ kiểm tra hành khách có mang theo đồ vật cấm trên người hay không ẢNH: ĐỘC LẬP

Check-in và an ninh tự động tại sân bay Tân Sơn Nhất, cổng Autogate giúp hành khách tự hoàn tất thủ tục nhanh chóng ẢNH: ĐỘC LẬP

N HỮNG "BÓNG MA" BỊ LẬT TẨY BỞI CÔNG NGHỆ SINH TRẮC

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất còn là nỗi khiếp sợ của những kẻ bị truy nã quốc tế. Điển hình là vụ bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Úc bị Interpol truy nã đỏ về tội danh giết người. Đối tượng này đã dùng hộ chiếu của quốc gia Vanuatu với một tên gọi hoàn toàn khác, đồng thời can thiệp thẩm mỹ để thay đổi những nét đặc trưng trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, khi vừa bước vào khu vực kiểm soát, các dấu hiệu tâm lý như hơi thở dồn dập và ánh mắt né tránh của đối tượng đã không lọt qua được sự quan sát của tổ trinh sát. Kết hợp với kết quả đối soát sinh trắc học ngay tại quầy, danh tính thật của "sát thủ" này đã bị lột trần trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Bên cạnh đó, cuộc chiến với "cái chết trắng" cũng khốc liệt không kém, như vụ lực lượng phối hợp phát hiện một hành khách mang quốc tịch Nam Mỹ vận chuyển ma túy dưới dạng lỏng. Thay vì cất giấu trong thành va li, đối tượng đã thẩm lậu hàng kg cocaine vào các chai rượu vang cao cấp được đóng gói nguyên seal. Chỉ từ những nghi vấn về lịch trình bay bất thường và các dấu hiệu bất minh trong hành lý, các chiến sĩ đã kiên trì đấu tranh, buộc đối tượng phải thừa nhận hành vi.

Gần đây nhất, đơn vị cũng đã chặn đứng một vụ vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép. Một đối tượng đã tháo rời từng bộ phận của súng ngắn, bọc trong giấy bạc và giấu kín trong các thiết bị loa kéo nhằm qua mặt máy soi chiếu. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm "đọc" hình ảnh soi chiếu và sự nhạy bén của lực lượng kiểm soát mục tiêu, lô hàng nóng này đã bị thu giữ trước khi xâm nhập nội địa.

Cán bộ Đội Kiểm soát mục tiêu được ví như những "lá chắn thép" thầm lặng ẢNH: ĐỘC LẬP

Những "người gác cổng" thầm lặng của mỗi chuyến bay bình an ẢNH: ĐỘC LẬP

T HƯỜNG XUYÊN HÓA TRANG TUẦN TRA KHU VỰC NHẠY CẢM Ở SÂN BAY

Nói về khó khăn trong quá trình phát hiện, xử lý tội phạm tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, cho biết thách thức phải kể đến là sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Khi lực lượng công an ứng dụng công nghệ để quản lý, tội phạm cũng tìm cách sử dụng AI và các kỹ thuật in ấn hiện đại để đối phó.

Lực lượng còn phải đối mặt môi trường làm việc khắc nghiệt, thường xuyên trực xuyên đêm, tiếp xúc với đủ loại đối tượng khách hàng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó không ít trường hợp hành khách say xỉn, gây rối hoặc có thái độ khiếm nhã.

Đứng trước những thách thức ấy, lãnh đạo Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã triển khai mô hình "trinh sát hóa" lực lượng kiểm soát. Thay vì chỉ ngồi sau quầy thủ tục, các tổ trinh sát, kiểm soát ma túy hóa trang thường xuyên tuần tra tại các khu vực nhạy cảm của sân bay.

"Họ được đào tạo để nhận diện tội phạm qua những biểu hiện tâm lý nhỏ nhất. Sự chủ động này giúp lực lượng công an sàng lọc và phát hiện đối tượng ngay từ khi chúng chưa bước vào khu vực soi chiếu chính thức", thượng tá Hào nhấn mạnh. Đồng thời, đơn vị đã xây dựng mô hình đào tạo "Thực chiến tại hiện trường". Các chiến sĩ trẻ được trực tiếp tham gia các buổi diễn tập xử lý tình huống giả định: từ việc khống chế hành khách gây rối, xử lý va li vô chủ nghi chứa thuốc nổ đến việc lật tẩy các loại hộ chiếu giả tinh vi nhất, giúp họ xây dựng bản lĩnh và phản xạ nhạy bén, giảm đến mức thấp nhất các sai sót do yếu tố con người.

Thượng tá Hào cho biết thêm, bên cạnh đó, việc kết nối và khai thác tối đa dữ liệu nghiệp vụ quốc tế cũng được đẩy mạnh. Thông qua sự phối hợp với Interpol và các tổ chức an ninh hàng không thế giới, mọi thông tin về các đối tượng truy nã, các phương thức phạm tội mới nhất đều được cập nhật theo thời gian thực. Chính nhờ sự kết nối này mà trong năm qua đơn vị đã bắt giữ thành công nhiều đối tượng truy nã cộm cán dù chúng đã dùng nhiều thủ đoạn thay đổi diện mạo.

Cuộc chiến bảo vệ an ninh hàng không sẽ vẫn còn tiếp diễn với những thách thức mới, nhưng với bản lĩnh của người chiến sĩ Công an Cửa khẩu, mỗi hành khách đi qua đây đều có thể yên tâm rằng bình yên của bầu trời đã có những "mắt thần" thức trắng đêm để canh giữ.