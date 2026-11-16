Bắt Tổng giám đốc Công ty Redeyes lừa đảo gần 34 tỉ đồng để chơi 'vàng ảo'

Ngày 16.11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp, mạo danh doanh nhân thành đạt để huy động vốn đầu tư bất động sản, sau đó nướng tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối và vàng quốc tế trái phép.

Bị can Thái Thị Thu Đào bị khởi tố

ẢNH: CTV

Theo hồ sơ công an, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về việc tập trung tấn công tội phạm, làm sạch địa bàn và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện các dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Thái Thị Thu Đào (ở phường An Hội Tây), đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Tổng giám đốc Công ty CP Redeyes.

Do thua lỗ nặng khi đầu tư (mua, bán) vàng trực tuyến trên sàn quốc tế XTB (thông qua ứng dụng XTB Online Investing).

Để có tiền “gỡ gạc” và tiếp tục chơi vàng ảo, Đào sử dụng hai thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Từ tháng 5 - 11.2022, Đào đưa thông tin gian dối về việc mua bán đất có lợi nhuận cao, thời gian quay vòng vốn chỉ 5 - 10 ngày. Đào dựng lên 83 giao dịch mua bán đất không có thật, khiến nhiều bị hại tin tưởng chuyển hơn 1.340 tỉ đồng. Để tạo lòng tin, Đào lấy tiền người sau trả cho người trước, hoàn trả gần 1.300 tỉ đồng, rồi dùng tiền còn lại giao dịch vàng ảo trên sàn XTB. Với thủ đoạn này, Đào chiếm đoạt hơn 20,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, với tư cách Tổng giám đốc Công ty CP Redeyes, Đào đưa thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ giải ngân các chương trình, dự án của công ty để ký thỏa thuận hợp tác, nhận tiền từ nhiều cá nhân. Sau đó, Đào yêu cầu các bị hại chuyển thêm tiền rồi dùng để giao dịch vàng ảo trên các sàn Exness, XM, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13,4 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với 8 bị hại và đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án nói trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế thông báo ai là nạn nhân bị Thái Thị Thu Đào chiếm đoạt tài sản, nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM tại địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM để làm việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Nếu phát hiện các dấu hiệu lừa đảo tương tự, người dân cần lưu giữ chứng từ, hình ảnh, ghi âm, ghi hình để trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.



