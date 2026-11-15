Công an TP.HCM bắt chủ kênh TikTok 'A Tý tiktok' vì bày cách sử dụng ma túy

Ngày 14.11, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc (là chủ kênh TikTok "A Tý tiktok") vì có hành vi lợi dụng mạng xã hội TikTok đăng tải video hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok mang tên "A Tý tiktok" thường xuyên đăng tải nhiều bài viết và video có nội dung hướng dẫn chi tiết cách thức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

"A Tý tiktok" Nguyễn Tấn Phúc bị khởi tố ẢNH: CTV

Vào cuộc xác minh, công an xác định chủ nhân của tài khoản này là Nguyễn Tấn Phúc (tên thường gọi là Tý, 39 tuổi, ở Đồng Nai). Phúc đã trực tiếp quay và đăng tải hàng loạt video mang nội dung độc hại trên lên nền tảng TikTok.

Công an TP.HCM xác định, hành vi của chủ kênh "A Tý tiktok" diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, lực lượng công an và toàn xã hội đang quyết liệt triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Kênh "A Tý tiktok" đăng tải nhiều thông tin mang nội dung độc hại trên lên nền tảng TikTok ẢNH: CTV

Bắt chủ kênh TikTok "A Tý tiktok" vì đăng video hướng dẫn sử dụng ma túy

Đặc biệt, tại TP.HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12.12.2025 về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Trong khi gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng đang ngày đêm giáo dục thế hệ trẻ nói không với ma túy, việc bị can Phúc tung lên mạng các clip hướng dẫn sử dụng, mua bán chất cấm là hành vi vô cùng nguy hiểm.

Những nội dung này có nguy cơ làm lệch lạc nhận thức của thanh thiếu niên, khiến người xem xem nhẹ tác hại của ma túy cũng như hậu quả pháp lý nặng nề, từ đó tiếp tay cho tội phạm hoành hành trên không gian mạng.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Cơ quan Cảnh sát điều tra đã củng cố vững chắc hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của bị can Nguyễn Tấn Phúc tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những cá nhân có ý định lợi dụng mạng xã hội, mượn danh nghĩa "quyền tự do ngôn luận" để đăng tải, chia sẻ thông tin vi phạm pháp luật, cổ súy các hành vi nguy hại cho xã hội.