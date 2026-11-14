Vụ án 'Hiệp đen': Tấn Bo khai gì với Công an TP.HCM về phim 'Huy Bến xe'?

Tối 13.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố diễn viên Tấn Bo cùng 10 người khác liên quan đến phim ca nhạc "Huy Bến xe", có Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi "Hiệp đen") tham gia diễn xuất.

Tấn Bo khai phim có cảnh bạo lực, để "Hiệp đen" đánh bóng tên tuổi

Tại cơ quan Công an TP.HCM, diễn viên Tấn Bo (tên thật Phạm Tấn Phúc) bày tỏ sự hối hận và gửi lời cảnh báo đến những người hoạt động nghệ thuật.

"Trong những cảnh quay của phim có những cảnh bạo lực, hành động không đúng đắn để "Hiệp đen" có thể đánh bóng tên tuổi, lợi dụng qua MV (video ca nhạc hoặc clip âm nhạc - PV) đó để thể hiện tên tuổi cho Hiệp đen. Trong MV thể hiện qua nhóm giang hồ đi giành giật địa bàn ở bến xe miền Tây.

Tôi cảm thấy rất hối hận khi tham gia vào clip này. Tôi có trách nhiệm trước pháp luật và tôi xin chịu tội. Tôi khuyên các nghệ sĩ nổi tiếng cùng những người trong giới lĩnh vực nghệ thuật cố gắng hãy giữ gìn bản thân, đừng sa ngã, đừng có để bị hệ lụy xảy ra như tôi để không khéo trở thành một sự hối hận như tôi sau này", Tấn Bo khai.

Diễn viên Tấn Bo khai tại cơ quan Công an TP.HCM về việc tham gia phim ca nhạc "Huy Bến xe" cùng "Hiệp đen" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM làm rõ vai trò các cá nhân trong phim "Huy Bến xe"

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo kết quả điều tra của Công an TP.HCM, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy (47 tuổi, ở phường Tân Tạo, TP.HCM), tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe" nhằm quảng bá hình ảnh và 2 ca khúc do mình sáng tác.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm, tên gọi khác là Hào (38 tuổi, ở phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Biết "Hiệp đen" có hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời Hiệp đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh.

Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim. Tâm cũng mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Phim ca nhạc "Huy Bến xe" có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn... ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.HCM, phim "Huy Bến xe" với sự tham gia của khoảng 40 - 50 người. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Mãi (28 tuổi, biệt danh Mai Tiger), vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (32 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) là người viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Theo Công an TP.HCM, ngoài những người tham gia sản xuất, đạo diễn, phim ca nhạc "Huy Bến xe" còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, diễn viên và những người có sức hút trên mạng xã hội như: Tấn Bo, Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc), Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5)...

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.