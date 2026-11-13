Vụ án 'Hiệp đen': Công an TP.HCM khởi tố Tấn Bo và 10 đồng phạm

Tối 13.11, Công an TP.HCM thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi là "Hiệp đen"). Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 bị can, trong đó có diễn viên hài Tấn Bo, liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe".

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng "giang hồ mạng", Ban giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng phạm.

Quá trình điều tra các hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" liên quan "Hiệp đen" cùng đồng phạm, cơ quan điều tra đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc "Huy Bến xe".

11 đối tượng bị Công an TP.HCM khởi tố ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phim ca nhạc 'Huy Bến xe' có 'Hiệp đen' tham gia, thu hút hơn 42.000 lượt xem

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy (47 tuổi, ở phường Tân Tạo, TP.HCM), tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe" nhằm quảng bá hình ảnh và 2 ca khúc do mình sáng tác.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm, tên gọi khác là Hào (38 tuổi, ở phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Biết "Hiệp đen" có hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời Hiệp đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh.

Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim. Tâm cũng mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Bộ phim với sự tham gia của khoảng 40 - 50 người. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Mãi (28 tuổi), biệt danh Mai Tiger, vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (32 tuổi, ở xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) là người viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Công an TP.HCM khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 10 người

Theo Công an TP.HCM, ngoài những người tham gia sản xuất, đạo diễn, phim ca nhạc "Huy Bến xe" còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, diễn viên và những người có sức hút trên mạng xã hội.

Trong đó có Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (53 tuổi; ở phường Chánh Hưng, TP.HCM); Nguyễn Lê Hoàng (47 tuổi, ở phường Bàn Cờ, TP.HCM); Lê Thanh Ngọc, nghệ danh Kim Ny Ngọc (34 tuổi, ở phường Bình Đông, TP.HCM).

Những người tham gia diễn xuất khác gồm Lê Hoàng Quốc Vinh, biệt danh Vinh K5 (46 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Nhã, biệt danh Thánh Lạc Trôi (36 tuổi, đăng ký thường trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk), Phan Hữu Liêm (37 tuổi, ở phường Diên Hồng, TP.HCM); Nguyễn Thanh Vũ (33 tuổi, đăng ký thường trú tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang).

Căn cứ kết quả điều tra cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 người, gồm: Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Cả 10 bị can bị khởi tố về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại khoản 2 điều 288 bộ luật Hình sự.

Khoản 2 điều 288 của bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" với khung hình phạt tăng nặng như sau: 1. Mức hình phạt • Phạt tiền: từ 200 triệu - 1 tỉ đồng • Hoặc phạt tù: từ 2 - 7 năm 2. Các tình tiết định khung tăng nặng và hình phạt bổ sung • Tình tiết tăng nặng (khoản 2): áp dụng khi phạm tội có tổ chức; lợi dụng quyền quản trị mạng; thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên; xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quan hệ đối ngoại hoặc dẫn đến biểu tình.

Riêng Nguyễn Ngọc Mãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can về cùng tội danh, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi những người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc "Huy Bến xe" và các đoạn phim liên quan đến "Hiệp đen" sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc biết thông tin liên quan được đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án.