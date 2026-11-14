Dương Chấn Huy khai lý do mời 'Hiệp đen', Tấn Bo đóng phim 'Huy Bến xe'

Tối 13.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố Dương Chấn Huy, Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo) cùng 9 người khác liên quan đến phim ca nhạc "Huy Bến xe", có Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi "Hiệp đen") tham gia diễn xuất.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe" nhằm quảng bá hình ảnh và 2 ca khúc do mình sáng tác.

Dương Chấn Huy mời "Hiệp đen" vì sức hút trên mạng xã hội

Biết "Hiệp đen" có hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời người này đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh.

Tại cơ quan công an, Tâm khai trước đó không quen biết "Hiệp đen". Tâm cho biết mình mời Hiệp vì người này muốn quảng bá tên tuổi, đang có sức hút trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Tâm thấy chủ đề này phổ biến trên mạng nên làm theo, chưa nhận thức được nội dung phim sai trái với pháp luật.

"Tôi muốn khuyên những người hoạt động nghệ thuật khi khai thác nội dung để quảng bá tên tuổi cần phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, tránh nội dung bạo lực khiến trẻ em xem và làm theo", Dương Chấn Huy nói.

Theo Công an TP.HCM, Hiệp đồng ý tham gia phim với mục đích quảng bá hình ảnh, khoe khoang thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện.

Ngoài "Hiệp đen", Tâm còn mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia phim "Huy Bến xe" như: diễn viên Tấn Bo, Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc), Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5)...

Bị can Trịnh Minh Tâm (Dương Chấn Huy) khai mời "Hiệp đen" tham gia phim "Huy Bến xe" vì người này đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Phim ca nhạc "Huy Bến xe" có khoảng 40 - 50 người tham gia

Theo Công an TP.HCM, phim "Huy Bến xe" có khoảng 40 - 50 người tham gia. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Phim được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Tâm là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Tâm.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Mãi (28 tuổi, biệt danh Mai Tiger), vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (32 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) là người viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Phim ca nhạc "Huy Bến xe" có khoảng 40 - 50 người tham gia, xuất hiện nhiều cảnh bạo lực và thu hút hơn 42.000 lượt xem trên YouTube ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.