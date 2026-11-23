Ngày 23.11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 42 bị can để điều tra về 5 tội danh: rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 5 phê chuẩn.

Các bị can trong đường dây bị Công an TP.HCM triệt phá ẢNH: CTV

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung truy nguyên dòng tiền và làm rõ mối liên hệ giữa các nhóm trong nước với các đầu mối ở nước ngoài.

Công an phát hiện đường dây chuyên thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền bất hợp pháp.

Trong quá trình phá án, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính tại một quán cà phê trên địa bàn, đưa những người có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm việc. Từ lời khai ban đầu, lực lượng công an tiếp tục truy xét các đầu mối, mở rộng xác minh và đã làm việc với hơn 60 người liên quan.

Số tiền giao dịch hơn 9.000 tỉ đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng cầm đầu đã tổ chức thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền đánh bạc trực tuyến. Đường dây này hoạt động khép kín, chia ca trực cả ngày lẫn đêm với sự phân công chặt chẽ. Các đối tượng nhận thông tin giao dịch từ các đầu mối, quản lý điện thoại chứa ứng dụng ngân hàng và bố trí chủ tài khoản thực hiện xác thực giao dịch bằng nhận diện khuôn mặt (sinh trắc học).

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm cầm đầu bố trí một số chủ tài khoản lưu trú tại TP.HCM và Cà Mau; số khác được đưa thẳng sang Campuchia, Lào và Malaysia để trực tiếp xác thực khuôn mặt khi có lệnh chuyển tiền.

Qua truy vết dòng tiền, công an xác định sau khi tiền đánh bạc chảy vào các tài khoản thuê, các đối tượng lập tức dùng số tiền này mua tiền ảo USDT; sau đó, chuyển lòng vòng qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm xóa dấu vết, che giấu nguồn gốc và người thụ hưởng thực tế.

Trích xuất một phần dữ liệu từ điện thoại và máy tính thu giữ của các bị can, Cơ quan CSĐT ghi nhận có tới 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng.

Từ danh sách này, công an chọn lọc xác minh dòng tiền của 29 người (với 481 tài khoản). Chỉ tính riêng kết quả sao kê của gần 100 tài khoản đầu tiên đã ghi nhận tổng lượng tiền nạp vào lên tới hơn 9.000 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng đường dây rửa tiền, đánh bạc... nói trên, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.