Theo cáo trạng, tháng 4.2023, Hoàng Thanh Cương (32 tuổi, ở thành phố Huế), Phó giám đốc Công ty CP đầu tư, tư vấn và dịch vụ du lịch Golden Holiday đăng quảng cáo trên Facebook tổ chức tour du lịch giá rẻ tại Vương quốc Anh với chi phí 49 triệu đồng/người, giảm 50% còn 24,5 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, Cương đã có hành vi làm hồ sơ giả, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Trong đó, chị Đ.P.H đã liên hệ đặt tour và đăng ký cho 4 người thân gồm cha ruột, mẹ ruột, chồng và em ruột.

Bị can Hoàng Thanh Cương ẢNH: CTV

Lập hồ sơ "ghép quan hệ" để xin visa

Từ giấy tờ của gia đình chị H. và thông tin liên quan, Cương lập bộ hồ sơ giả để hợp thức hóa nhân thân, tài sản và công việc nhằm xin thị thực.

Cụ thể, Cương dùng giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh giả để ghép quan hệ vợ chồng, quan hệ mẹ con với những người Cương xin cấp thị thực (visa) du lịch Anh.

Thực chất, mục đích của các chuyến đi này là để nhập cảnh hợp pháp rồi bỏ trốn, ở lại lao động trái phép tại Anh.

Ngày 13.4.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thanh Cương về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Do không thi hành được lệnh bắt tạm giam, ngày 29.5.2026, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Đầu tháng 10.2026, Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Hoàng Thanh Cương về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đến nay, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng, truy tố vắng mặt Hoàng Thanh Cương ra trước TAND cùng cấp để xét xử.