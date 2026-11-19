Sáng 19.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường, chủ tài khoản TikTok "Natipong SritongIn", để điều tra về hành vi đăng tải các video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực nhằm thu hút người xem, kiếm tiền.

Theo Công an TP.HCM, Nguyễn Thế Trường (39 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) là người tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok "Natipong SritongIn".

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trường về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo điều 288 bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

TikToker "Natipong SritongIn" bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

TikToker "Natipong SritongIn" đăng video thách thức, đe dọa người xem

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM đã phát hiện tài khoản TikTok "Natipong SritongIn" đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Trường đã tự quay, đăng tải nhiều video sử dụng lời lẽ thô tục, thách thức người xem, có lời lẽ đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời.

Chỉ qua rà soát ngẫu nhiên 5 video, cơ quan công an xác định các nội dung này đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Theo cơ quan chức năng, các video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc và đạo đức xã hội.

TikToker "Natipong SritongIn" tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng tải những video trên nhằm tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok để kiếm tiền.

Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo cho Trường. Sau đó, Trường nhận tiền từ nền tảng TikTok thông qua việc quy đổi các vật phẩm ảo này.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM yêu cầu người quản lý tài khoản, người sáng tạo nội dung chấm dứt hành vi đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực nhằm câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi.

Cơ quan công an khẳng định sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.