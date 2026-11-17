Ngày 17.11, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tấn Thành, người sử dụng Facebook "Thành Lê Lai", liên quan hành vi đăng tải video bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Mở rộng điều tra, công an bắt người quản lý tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini" - người đăng lại các video này.

Chủ tài khoản "Thành Lê Lai" khai bịa đặt thông tin để hút người xem

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc và phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook "Thành Lê Lai" đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Phan Tấn Thành (49 tuổi, thường trú tại phường Bến Thành, TP.HCM) là người tạo lập, sử dụng tài khoản Facebook này.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Tấn Thành khai đã tự quay và đăng tải các video lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Thành thừa nhận nội dung trong các video là thông tin xuyên tạc, không có thật, do bản thân tự tưởng tượng, bịa đặt rồi quay thành video. Mục đích nhằm tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại điều 331 bộ luật Hình sự.

Chủ trang Facebook "Thành Lê Lai" (trái) và TikToker "Hảo Hán Mini" tại cơ quan Công an TP.HCM ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

TikTok 'Hảo Hán Mini' đăng lại video hút hơn 150.000 lượt xem

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ hành vi của Phan Hiếu Thịnh (24 tuổi, cư trú tại xã Nhà Bè, TP.HCM), người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini", tên định danh @haohanminivietnam.

Theo kết quả xác minh, Phan Hiếu Thịnh đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành. Đồng thời Thịnh đăng tải nhiều video có lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Hiếu Thịnh khai khoảng tháng 9.2026 đã theo dõi tài khoản Facebook "Thành Lê Lai Q1", tải các video về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini" để đăng lại, kèm theo các tiêu đề liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, các video đã thu hút lần lượt khoảng hàng chục ngàn, cá biệt có video thu hút hơn 150.000 lượt xem.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Phan Hiếu Thịnh có dấu hiệu của tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại điều 288 bộ luật Hình sự.

Tài liệu kết quả điều tra nêu hướng xử lý gồm bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội danh này, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hiếu Thịnh.