Bị phạt hơn 12 triệu đồng vì xuyên tạc trên không gian mạng

Công an phường Dĩ An (TP.HCM) vừa phát hiện, làm việc với một số cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ và bình luận những nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, qua quá trình làm việc, một số cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, có người đăng tải nội dung nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt tương tác để phục vụ hoạt động kinh doanh; một số trường hợp khác do nhận thức pháp luật còn hạn chế.

Cơ quan chức năng nhận định, những nội dung xuyên tạc, sai sự thật và bình luận tiêu cực trên không gian mạng có thể bị lợi dụng để cổ súy, lan truyền tư tưởng thù địch, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Sau khi được giải thích về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, các cá nhân liên quan đã tự giác gỡ bỏ bài viết, xóa bình luận và cam kết không tái phạm.

Công an xử phạt 12,5 triệu đồng đối với trường hợp xuyên tạc trên không gian mạng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Căn cứ điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Công an phường Dĩ An đã xử phạt một trường hợp đăng tin sai sự thật với số tiền 12,5 triệu đồng. Những trường hợp còn lại đang được cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và lan truyền thông tin trên mạng xã hội. Người dùng cần kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không phát tán nội dung xuyên tạc, sai sự thật hoặc bình luận xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.