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    Thời sựChống tin giả

    Công an Vĩnh Long xử phạt người đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc

    Nam Long
    Nam Long
    Công an xã Phú Phụng (Vĩnh Long) vừa phạt hành chính người đàn ông sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Ngày 29.9, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Phú Phụng (tỉnh Vĩnh Long) mời ông V.V.L (64 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức. 

    Công an Vĩnh Long xử phạt người đăng, chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc- Ảnh 1.

    Công an tống đạt quyết định xử phạt đối với ông V.V.L

    Ảnh: công an cung cấp

    Trước đó, qua công tác nắm tình hình và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện ông L. sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

    Tại buổi làm việc, cơ quan công an đã phổ biến, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật và phân tích những hệ lụy từ việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Ông L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ các nội dung đăng tải, chia sẻ, đồng thời viết cam kết không tái phạm. 

    Căn cứ theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15.5.2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, Công an xã Phú Phụng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông V.V.L số tiền 12,5 triệu đồng.

    Cơ quan công an khuyến cáo người dân tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng nguồn gốc, tính chính xác của thông tin; không vội vàng chia sẻ, bình luận đối với các thông tin chưa được kiểm chứng.

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